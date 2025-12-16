Ова пића никако немојте конзумирати на празан желудац

Извор:
Иако јутро многима почиње уз омиљено пиће попут кафе, стручњаци упозоравају да неке напитке, укључујући и њу, није добро конзумирати на празан стомак.
Разлог је једноставан – могу надражити слузницу желуца, изазвати нагле скокове шећера у крви или довести до нелагоде попут горушице, мучнине и слабости.
Нутриционисти наводе да бисте на празан стомак требали избјегавати сљедеће врсте пића.
Кафа – иако је један од најчешћих јутарњих избора, истовремено је и један од најпроблематичнијих када се пије наташте. Повећава лучење желудачне киселине, што може изазвати горушицу, бол у стомаку и дугорочно иритацију желуца.
Осим тога, кафа на празан стомак може појачати осјећај нервозе и убрзати рад срца. Стручњаци препоручују да прије првог гутљаја поједете бар мали залогај.
Алкохол – на празан стомак се много брже апсорбује у крв, што значи јаче и брже дејство. То може довести до вртоглавице, мучнине, наглог пада шећера у крви и већег оптерећења јетре.
Газирана пића – Газирани напици, укључујући и минералну воду, могу изазвати надутост и нелагоду када се пију наташте. Киселине и шећери додатно иритирају желудац.
Воћни сокови (посебно цитрусни) – Иако се сматрају здравима, воћни сокови богати су киселинама и природним шећерима. На празан стомак могу изазвати иритацију желуца и нагли скок глукозе у крви, након којег слиједи пад енергије.
Енергетска пића – Комбинација кофеина, шећера и других стимуланса чини енергетска пића посебно неповољним избором наташте. Могу изазвати лупање срца, нервозу и нагли пад енергије.
Празан стомак је осетљив, а оно што пијемо може значајно утицати на наше здравље и генерални осјећај током дана. Најсигурнији избор ујутро је чаша воде или благи биљни чај, док остала пића треба оставити за вријеме или након оброка. Мале промјене у навикама могу направити велику разлику за пробаву и опште стање организма.
