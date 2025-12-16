Како недостатак сна утиче на здравље?

Извор:
Лош сан нам сљедећег дана поремети расположење и концентрацију, али ту се прича не завршава - такође нам озбиљно угрожава здравље и скраћује животни вијек.
Редовно спавање краће од седам сати може озбиљно да убрза старење и скрати живот, према новој студији. Љекари већ годинама упозоравају да милиони људи не спавају колико је препоручено, али сада је откривен и много озбиљнији доказ, преноси руска "Газета".
Након анализирања података прикупљених између 2019. и 2025. године, истраживачи су упоредили навике спавања испитаника са њиховим очекиваним животним вијеком. Образац је био јасан: У срединама гдје је већи проценат људи спавао мање од седам сати сваке ноћи, њихов животни вијек је у просјеку био краћи.
Тим је у анализу укључио и друге познате предикторе смртности: пушење, гојазност, дијабетес, физичку неактивност, незапосленост, ниво образовања, недостатак здравственог осигурања и друштвену повезаност.
Пушење се и даље издваја као најопаснији фактор, али недовољно спавања је на листи ризика стајало високо - изнад гојазности, дијабетеса и неактивности.
Ова веза се појављивала свуда - у богатим и сиромашним крајевима, у великим градовима и у забаченим руралним срединама.
Аутори студије истичу да је оптимално вријеме спавања за већину људи негдје између седам и девет сати - као и да се овај податак више не може игнорисати и сматрати "само још једним типичним здравственим савјетом", већ се мора схватити као стварни фактор који утиче на дуговјечност.
Изненађујуће је колико је снажан утицај сна на прогнозу дужине живота, а понекад може бити и јачи од бројних здравствених ризика се који се већ озбиљно схватају, као што је пушење.
Они који на дуже стазе спавају мање од препорученог могу да покрену читав низ здравствених проблема: од дијабетеса типа 2, хипертензије и гојазности, до опструктивне апнеје у сну, кардиоваскуларних болести, можданог и срчаног удара. На психичком плану, чешће се јављају депресија и анксиозност.
Како истичу стручњаци, ово је довољно разлога да се сан третира као један од кључних стубова здравља, а не као навика која се лако запостави кад год се обавезе нагомилају наводи се у чланку.
Када сан није добар, посљедице се не осјећају само кроз лоше расположење и мањак енергије сутрадан. То временом може озбиљно да угрози здравље, иако већина људи то не примјећује.
Једна студија из Кине показала је да неквалитетно спавање подстиче упалне процесе и оптерећује цијели организам. Подаци из вишегодишњег истраживања на више од 90 хиљада људи указују да нестабилан сан повећава ризик од Паркинсонове болести, цирозе јетре, гангрене и оштећења бубрега.
