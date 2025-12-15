Logo
Расте број случајева депресије током празника

Танјуг

15.12.2025

20:20

Дјевојка у празничној депресији
Фото: Leeloo The First/Pexels

Број случајева депресије током зимских празничних дана у Румунији се повећава за 25 одсто, тврде стручњаци у психијатријском институту Сокола у Јашију.

"Празници су терет за усамљене. Број случајева депресије повећава се за 25 одсто у децембру. Нека сјећања се реактивирају празници не доносе радост свима. Некима доносе притисак и тугу. Они који су сами су осјећањем да немају с ким да дијеле празничне тренутке", кажу у психијатријском институту Сокола.

Психијатри наводе да постоје људи који, умјесто да буду сами током празника, више воле да буду хоспитализовани.

"Било је година када је било заиста добро, имала сам своју породицу, сви смо били уједињени. Било је другачије. Сви бисмо се окупљали за столом, било је љепше. Сада, откако се породица распала немам с ким да будем", признаје једна пацијенткиња која се лијечи од депресије.

Децембар је мјесец када они који живе сами тешко подносе помисао да неће имати никога да буде са њима током празника и јављају се туга, депресија, а психичко стање се погоршава.

"Био сам тужан, узнемирен, нисам могао да се одморим. Вртјело ми се у глави, имао сам главобоље и одлучио сам да дођем у болницу", каже један од штићеника психијатријског института Сокола у Јашију.

Сваке године, у децембру, број случајева се повећава за 20-25 одсто код људи који се осјећају беспомоћно, никоме не вјерују и немају пријатеље.

"Сваког сата барем један такав пацијент стигне на одјељење за хитне случајеве Института Сокола", каже Ралука Модорану психијатар у Институту Сокола.

