Навике током туширања које уништавају кожу

Извор:
Б92
15.12.2025
15:04
Приликом свакодневног туширања често долази до проблема на кожи попут затезања, перутања, сивила или иритација, а стручњаци појашњавају и који су најчешћи разлози за то.
Дерматолози упозоравају на то да највећи проблеми на кожи не долази само од јаких производа, већ и од ситних понављајућих грешака које полако оштећују заштитну баријеру.
Зато је правилна њега коже кључна.
Стручњаци тврде да су најпријатнији тренуци под тушем, они дуги и топли, уједно и најштетнији јер вода изнад 38 степени отапа липиде, природна уља која држе кожу меком и отпорном.
Када се то дешава свакодневно, баријера се тањи, губи влагу и развија препознатљиву комбинацију затегнутости и "шкрипавог" осјећаја.
Кожа тада изгледа чисто, али је уједно исцрпљена.
Стручњаци савјетују употребу млаке воде која чисте без нарушавања природног стања тијела. Након тога, кожа боље прихвата његу, а сувоћа коже се повлачи скоро преко ноћи.
Уз то, гелови пуни парфема, сулфата и појачивача пјене чине оно што и вријела вода, а то је да скидају више него што је потребно. Када се томе дода свакодневно коришћење сунђера помоћу којих се механички трља кожа, као резултат добије се потенцијална хронична иритација, која се најчешће види на раменима, грудима, ногама и подлактицама.
Оно што је кожи потребно је њежнији приступ у облику природнијих гелова и оних с минималним бројем састојака, без интензивних мириса.
Такође, савјетује се наношење његујућих производа за тијело у првих 60 секунди након туширања. Управо тада, ваша кожа најбрже губи влагу.
Када се млијеко, лосион или уље нанесу док је кожа влажна, ствара се заштитни слој који кожу чини мекшом цијелог дана.
Дерматолози наводе да је ово једна од најбржих промјена која доноси видљиве резултате, поготово зими када је ваздух сув, а кожа осјетљивија него иначе.
