Logo
Large banner

Навике током туширања које уништавају кожу

Извор:

Б92

15.12.2025

15:04

Коментари:

0
Навике током туширања које уништавају кожу
Фото: Yaroslav Shuraev/Pexels

Приликом свакодневног туширања често долази до проблема на кожи попут затезања, перутања, сивила или иритација, а стручњаци појашњавају и који су најчешћи разлози за то.

Дерматолози упозоравају на то да највећи проблеми на кожи не долази само од јаких производа, већ и од ситних понављајућих грешака које полако оштећују заштитну баријеру.

horoskop

Занимљивости

Посљедњи млад Мјесец у 2025. доноси снажан преокрет за ове знакове

Зато је правилна њега коже кључна.

Стручњаци тврде да су најпријатнији тренуци под тушем, они дуги и топли, уједно и најштетнији јер вода изнад 38 степени отапа липиде, природна уља која држе кожу меком и отпорном.

Када се то дешава свакодневно, баријера се тањи, губи влагу и развија препознатљиву комбинацију затегнутости и "шкрипавог" осјећаја.

Кожа тада изгледа чисто, али је уједно исцрпљена.

623afcec5116a policija ilus

Свијет

Ухапшен Грчки Ескобар, "пао" и товар пун кокаина

Стручњаци савјетују употребу млаке воде која чисте без нарушавања природног стања тијела. Након тога, кожа боље прихвата његу, а сувоћа коже се повлачи скоро преко ноћи.

Уз то, гелови пуни парфема, сулфата и појачивача пјене чине оно што и вријела вода, а то је да скидају више него што је потребно. Када се томе дода свакодневно коришћење сунђера помоћу којих се механички трља кожа, као резултат добије се потенцијална хронична иритација, која се најчешће види на раменима, грудима, ногама и подлактицама.

Оно што је кожи потребно је њежнији приступ у облику природнијих гелова и оних с минималним бројем састојака, без интензивних мириса.

Такође, савјетује се наношење његујућих производа за тијело у првих 60 секунди након туширања. Управо тада, ваша кожа најбрже губи влагу.

Возач / Илустративна фотографија

Друштво

Млади су једна од најризичнијих група возача

Када се млијеко, лосион или уље нанесу док је кожа влажна, ствара се заштитни слој који кожу чини мекшом цијелог дана.

Дерматолози наводе да је ово једна од најбржих промјена која доноси видљиве резултате, поготово зими када је ваздух сув, а кожа осјетљивија него иначе.

Подијели:

Тагови:

туширање

koža

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Кошарац: Апсолутно недопустиво одлагалиште на Трговској гори

БиХ

Кошарац: Апсолутно недопустиво одлагалиште на Трговској гори

1 ч

0
Дрљача: Проблем Трговске горе рјешавати на међународном нивоу

Градови и општине

Дрљача: Проблем Трговске горе рјешавати на међународном нивоу

1 ч

0
Човић о кандидатури Ковачевића: Доста је подвала хрватском народу

БиХ

Човић о кандидатури Ковачевића: Доста је подвала хрватском народу

2 ч

0
Фолксваген први пут за 88 година затвара фабрику у Њемачкој

Ауто-мото

Фолксваген први пут за 88 година затвара фабрику у Њемачкој

2 ч

0

Више из рубрике

Колико сте у ризику од хипертензије? Израчунајте на основу овог калкулатора

Здравље

Колико сте у ризику од хипертензије? Израчунајте на основу овог калкулатора

5 ч

0
Како се губа преноси, а како лијечи?

Здравље

Како се губа преноси, а како лијечи?

6 ч

0
Заштитник знак зиме, али опрез: Мандарине могу и да штете организму

Здравље

Заштитник знак зиме, али опрез: Мандарине могу и да штете организму

21 ч

0
Храна коју кардиохирург не препоручује за празнике

Здравље

Храна коју кардиохирург не препоручује за празнике

21 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

16

26

У петак се слави највећа слава код Срба: Ово су два најважнија обичаја за Светог Николу

16

16

Лавров: Европа кује сплетке против Америке

16

14

Четири јасна знака откривају да ваша веза иде у добром правцу

16

09

Ова 3 знака ће се срести са неким ко им је промијенио живот

16

08

Сијарто: Будимпешта и Братислава спремне за тужбу против лидера ЕУ

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner