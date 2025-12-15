Колико сте у ризику од хипертензије? Израчунајте на основу овог калкулатора

15.12.2025
Висок крвни притисак је главни фактор ризика за срчана обољења и мождани удар. Такође повећава ризик од деменције и когнитивног пада.
Према најновијим процјенама Свјетске здравствене организације (СЗО), око 1,4 милијарде одраслих широм свијета између 30 и 79 година има хипертензију, висок крвни притисак - што представља приближно 33 процента људи у тој старосној групи, преноси Danas.rs.
Висок крвни притисак је главни фактор ризика за срчана обољења и мождани удар. Такође повећава ризик од деменције и когнитивног пада. Срчана обољења, мождани удар и деменција су први, четврти и шести водећи узрок смрти у САД.
Нажалост, само једна од четири особе са историјом високог крвног притиска држи стање под контролом, пише Science Alert.
У августу 2025. године, Америчко удружење за срце (AHA) и Амерички колеџ за кардиологију објавили су нове смјернице за превенцију и лијечење хипертензије, засноване на свеобухватном прегледу литературе објављене у посљедњих 10 година.
Кардиолог др Вилијам Корнвел са Универзитета Колорадо Аншуц објаснио је шта значе нове смјернице и како пацијенти могу сарађивати са својим љекарима како би контролисали крвни притисак.
Најновије смјернице прије ове објављене су 2017. године. Од тада је медицинска заједница много научила о хипертензији и најбољим начинима за њено управљање. Нове смјернице доносе значајна ажурирања.
Прва промјена: дефиниција хипертензије је строжа. Циљни притисци су нижи него раније.
Критеријуми зависе од систолног и дијастолног крвног притиска. Систолни притисак, горњи број, представља притисак у крвним судовима када срце пумпа крв у тијело. Дијастолни притисак, доњи број, представља притисак када је срце у мировању. Оба броја су важна за процјену тежине хипертензије и за одговарајући третман.
Нове смјернице су елиминисале категорију ''прехипертензије“, која је дефинисана као систолни крвни притисак од 120–139 mmHg или дијастолни крвни притисак од 80–99 mmHg.
Пацијенти се сада класификују као они са високим крвним притиском ако им је крвни притисак 120–129/испод 80 mmHg, или као хипертензија 1. стадијума ако је 130–139/80–89 mmHg.
Крвни притисак од 140/90 или више сматра се хипертензијом 2. стадијума, док је 180/120 или више хипертензивна криза. У суштини, праг је снижен, што потенцијално утиче на милионе Американаца.
Важно је да пацијенти разговарају са својим љекаром о томе да ли испуњавају критеријуме за хипертензију и да ли треба да се лијече.
Такође је кључно да пацијенти добију савјете о здравим животним навикама које могу да укључе у свој свакодневни живот – исхрана, вјежбање и квалитетан сан помажу у снижавању крвног притиска.
Нове смјернице савјетују ограничавање уноса алкохола јер он повећава крвни притисак.
Мета-анализа из 2023. године, спроведена на скоро 20.000 учесника, открила је да систолни крвни притисак расте за око 1 mmHg на сваких 10 грама конзумираног алкохола.
Једно пиво садржи око 14 грама алкохола, тако да редовна конзумација може дугорочно повећати крвни притисак. Ако престанете да прекомјерно пијете, ваш крвни притисак се може вратити у нормалу.
Смјернице препоручују: мушкарци – не више од два пића дневно, жене – не више од једног пића дневно.
Исхрана има велики утицај на крвни притисак. Препоручује се конзумирање мање од 2.300 мг соли дневно (око 1 кашичице), идеално мање од 1.500 мг. Просјечан Американац једе више од 3.300 мг соли дневно. Суплементи богати калијумом такође могу бити корисни.
Такође се препоручује DASH дијета (Dietary Approaches to Stop Hypertension), која укључује воће, поврће, млијечне производе са ниским садржајем масти и интегралне житарице. Ова дијета може снизити крвни притисак до 10 mmHg.
Редовна физичка активност је такође кључна. Сваких додатних 30 минута аеробних вјежби недјељно може снизити систолни крвни притисак за 2 mmHg и дијастолни крвни притисак за 1 mmHg, са највећим ефектом при 150 минута вјежбања недјељно.
Смјернице препоручују коришћење калкулатора ризика PREVENT (Предвиђање ризика од кардиоваскуларних болести EVENTS) за процјену укупног ризика од кардиоваскуларних болести и срчане инсуфицијенције.
Овај алат омогућава персонализовани приступ јер узима у обзир индивидуалне факторе ризика, што омогућава прилагођени план лијечења. Калкулатор је бесплатан и доступан свима онлајн, а посебно је користан за особе са хипертензијом, високим холестеролом, прекомјерном тежином или дијабетесом.
