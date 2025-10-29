Шта је опасно низак крвни притисак? Ево када је вријеме да се обратите љекару

Извор:
Неки људи природно имају низак крвни притисак, познат као хипотензија. Међутим, када висок крвни притисак изненада постане низак, то може бити разлог за забринутост.
Низак крвни притисак или хипотензија може бити знак доброг здравља и смањеног ризика од срчаних обољења. Али не увијек. Понекад, континуирано низак крвни притисак или нагли пад крвног притиска могу довести до забрињавајућих симптома, па чак и озбиљних здравствених проблема.
Очитавање крвног притиска садржи два броја: систолни притисак и дијастолни притисак. Систолни притисак је највиши или први број у вашем очитавању крвног притиска; указује на притисак у вашим артеријама када ваше срце пумпа крв. Дијастолни притисак је доњи број, који показује притисак у вашим артеријама док се ваше срце пуни крвљу.
Ако је ваш крвни притисак 120/80 милиметара живе (mm Hg) или нижи, сматра се нормалним. Генерално, ако је очитавање крвног притиска испод 90/60 mm Hg, оно је абнормално низак и назива се хипотензија. Неки одрасли редовно имају крвни притисак у хипотензивном опсегу, али немају никакве симптоме и не захтијевају лијечење. У озбиљним случајевима, међутим, низак крвни притисак може довести до смањеног снабдијевања кисеоником и хранљивим материјама у вашем мозгу и другим есенцијалним органима, пише Everyday health.
Свако може развити хипотензију, али је већа вјероватноћа да ће је доживети одређене групе људи. Постоје и различите врсте ниског крвног притиска. На примјер, ортостатска (позицијска) хипотензија се јавља када устанете након што сједите или легнете. Чешће је код старијих особа.
Већина љекара не сматра хипотензију проблемом осим ако није повезана са одређеним знацима и симптомима, према Америчком удружењу за срце.
Вртоглавица
Несвјестица
Умор
Бол у врату или леђима
Замагљен вид
Мучнина
Лупање срца
Кратак дах
Не постоји специфичан број за који се свакодневни крвни притисак сматра прениским, иако је све испод 90/60 mm Хг наведено клиничка дефиниција хипотензије. Међутим, када је низак крвни притисак праћен било којим од горе наведених опасних симптома, вријеме је да потражите медицинску помоћ.
