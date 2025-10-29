До каквих промјена долази у тијелу послије 16 сати поста?

29.10.2025
Пост, или свјесно уздржавање од хране или значајно смањење уноса калорија током одређеног временског периода, постаје све популарнији међу људима који желе да побољшају своје здравље или смршају.
Један од најпознатијих облика је дијета 5:2, у којој људи једу нормално пет дана у недјељи, док ограничавају унос калорија на 500 до 600 калорија друга два дана, преноси Индекс.
Заговорници поста наводе бројне предности, од којих је најпознатија губитак тежине. Према медицинском центру Џонс Хопкинс, пост такође може помоћи у контроли нивоа шећера у крви, побољшању здравља срца и повећању физичке издржљивости.
Међутим, стручњаци напомињу да је потребно још истраживања на људима како би се све ове користи научно потврдиле.
Доктор Алан Голдхамер, гост у популарном подкасту Стивена Бартлета, објаснио је шта се тачно дешава у тијелу током раних фаза поста. Кључна промјена наступа у року од 24 до 48 сати, када тијело престаје да користи глукозу као главни извор енергије и почиње да производи кетоне разградњом масти.
Према његовим ријечима, мозак, јетра и мишићи постепено прелазе са коришћења глукозе на коришћење кетона, а ова транзиција зависи од количине гликогена ускладиштеног у тијелу.
У периоду од 16 до 48 сати тијело прелази на сагоријевање масти, што многи препознају као почетак ефикасне фазе губитка тежине.
Једно важно једињење које се ствара током поста јесте бета-хидроксибутират (БХБ), извор енергије који тијело производи када потроши угљене хидрате. Осим што подстиче сагоријевање масти, БХБ је повезан и са бољим здрављем мозга.
Доктор Голдхамер објашњава да БХБ стимулише производњу БДНФ-а, неурохемикалије која штити нервне ћелије од оштећења. БДНФ, односно неуротрофични фактор изведен из мозга, игра кључну улогу у заштити мозга од оксидативног стреса, који је повезан са развојем болести попут Алцхајмерове и Паркинсонове.
Научници су детаљно проучили како тијело реагује током поста:
У прва четири сата тијело завршава варење посљедњег оброка.
Након осам сати ниво шећера у крви почиње да опада, а тијело користи гликоген из јетре и мишића као извор енергије.
Након 12 сати резерве глукозе се троше, па јетра почиње да разграђује масти и производи кетоне.
Након 16 сати покреће се процес аутофагије – природни механизам којим тијело рециклира оштећене ћелије, чиме се подстиче регенерација организма.
Иако се пост показао корисним у многим случајевима, није погодан за свакога. Особе са хроничним болестима, као и труднице и дојиље, требало би да се консултују са својим љекаром прије него што уведу ову праксу.
Као и код сваке веће промјене у исхрани, важно је пратити реакције тијела и постепено уводити нове навике.
