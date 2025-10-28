Logo

Ево зашто бисмо требали чешће конзумирати сок од цвекле

Ево зашто бисмо требали чешће конзумирати сок од цвекле

Сок од цвекле је природни еликсир који смо неправедно запоставили. Пред вама је рецепт који су наши преци чували као породично благо. Слиједи детаљно упутство за припрему напитка који регенерише организам. Обратите пажњу, јер ова једноставна тајна доноси спас и регенерацију за јетру, срце и крвни притисак.

Шта вам све треба за сок?

2 кг цвекле

1 кг шећера (за здравију варијанту користите мед или стевију, или смањите количину шећера)

3 кесице ванилин шећера

3 кесице лимунтоса (лимунске киселине)

Како га направити?

Процес је лак, али слиједите савјете наших бака!

Цвеклу добро оперите и ољуштите. Затим је нарежите на колутове средње дебљине. Шерпу напуните са 3 литра хладне воде, па је ставите да проври. Када прокључа, смањите температуру и кувајте цвеклу још отприлике 30 минута.

Склоните шерпу са шпорета, па извадите комаде цвекле. У шерпу додајте шећер, па лагано мијешајте док се потпуно не истопи. На крају додајте ванилин шећер и лимунтус, мијешајући док се сви састојци не сједине.

Гдје и како да чувате сок од цвекле?

Сок сипајте врућ у стаклене флаше које сте претходно опрали и стерилисали. Одмах их добро затворите. Када се сок охлади на собној температури, ставите га у фрижидер. Од дате количине добићете неколико литара сока.

Колико и како да га пијете за најбољи резултат?

Овај сок од цвекле је концентрат и најбоље га је разблажити водом по жељи. Да би јетра, срце и притисак имали највише користи, покушајте да га пијете сваки дан, макар по једну чашу разблаженог напитка. Видјећете зашто су га наши преци тако дуго чували као тајну!

