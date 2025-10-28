Туга у БиХ: Изненада преминула мајка троје дјеце

Извор:
Живинице су завијене у црно након вијести о смрти Мелиде Хамзић Ђурић (38), мајке троје дјеце и жене коју су сви познавали по њеној доброти, пожртвованости и несебичности.
Мелида је преминула у 38. години, оставивши иза себе супруга Керима, сина Азиза и кћерке Емелу и Мелину.
Прошле године, Мелида је показала невјероватну храброст и хуманост када је донирала дио своје јетре како би спасила живот својој сестри Хаски Вејзовић. Тај чин остао је дубоко урезан у сећање свих који су је познавали.
Њени познаници и кућни пријатељи за портал Црна-Хроника рекли су да се све десило изненада.
"Само је пала, а након десет дана преминула. Била је борац. Вољела је децу и њима посветила цијели живот. Била је домаћица и о свему се бринула. Туга да не може бити већа", рекли су они.
Туга у Мелидин прерани одлазак оставио је неизбрисиву празнину у срцима породице, пријатеља и свих који су имали срећу да је познају. Њена доброта, топлина и спремност да помогне другима остаће трајно упамћене у Живиницама и шире.
