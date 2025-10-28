Logo

Добио батине па запуцао из пушке у кафани

Аутор:

Стеван Лулић

28.10.2025

10:26

Коментари:

0
Добио батине па запуцао из пушке у кафани
Фото: АТВ

М.И. из Гацка ухапшен је због пуцњаве у једном угоститељском објекту у овом мјесту, након што је физички нападнут.

Како је саопштено из Полицијске управе Требиње, због напада на М.И. и наношења повреда ухапшен је С.О.

"Полицијска станица Гацко је око 01,30 часова, 28. октобра 2025. године, запримила пријаву да је у једном угоститељском објекту употријебљено ватрено оружје. Одмах по запримању пријаве полицијски службеници су изашли на лице мјеста гдје су затекли лице иницијала М.И. са пушком. Наведено лице је одмах лишено слободе, оружје и муниција су одузети", наводи се у саопштењу.

АТВ сазнаје да је одузета скраћена пушка М-48, позната као танџара.

О догађају је обавијештено Окружно јавно тужилаштво у Требињу које је полицијске службенике Полицијске станице Гацко овластило да ураде увиђај и предузму друге мјере и радње, као и да у редовној процедури доставе извјештаје о почињеном кривичном дјелу.

Тагови:

Пуцњава

Gacko

napad

