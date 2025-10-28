Хакери не спавају: Преко ноћи украдено 183 милиона налога

Извор:
Интернет је поново уздрман, откривено је чак 183 милиона нових жртава хакерских напада, а информације о њима завршиле су у бази сервиса Have I Benn Pawned. Ријеч је о једној од највећих надоградњи у историји сајбер безбједности, иза које стоји познати стручњак Трој Хант, уз подршку компаније Synthient, специјализоване за праћење и блокирање злонамјерних активности на мрежи.
Овај масивни додатак подацима обухвата мејл адресе, лозинке и списак веб-страница на којима су коришћене. Прије него што су информације ушле у базу, спроведен је темељни процес дедупликације. Уклоњени су сви дупликати како би остале само јединствене комбинације адреса и приступних података.
Након посљедњег проширења, ХИБП сада садржи више од 15,3 милијарде компромитованих налога, што га чини највећом свјетском архивом цурења података. Сваки унос у бази потврђен је као део стварних сајбер инцидената, што ХИБП чини кључним извором за истраживаче, новинаре и саме кориснике интернета.
Сервис већ годинама помаже корисницима да открију да ли су њихови подаци завршили у погрешним рукама. Иако бројеви дјелују застрашујуће, управо транспарентност ове базе омогућава многима да правовремено предузму мјере заштите прије него што постану мета озбиљнијих напада.
Највећи број нових уноса потиче од такозваних инфостилера, злонамјерних програма који се непримјетно инсталирају на рачунаре или телефоне и аутоматски прикупљају осетљиве информације. Њихов циљ су лозинке, колачићи прегледача и подаци о налозима који се касније продају на црном тржишту или користе за различите облике превара.
Ови програми често се крију иза лажних екстензија, пиратског софтвера или фишинг мејлова. Једном када се инсталирају, корисник готово никада не примјети њихову активност док штета већ није учињена, а украдени подаци почну да круже мрежом хакера.
Стручњаци истичу да већина корисника нема појма да су њихови налози компромитовани. Подаци који процуре обично се појављују на форумима и дарк веб тржиштима мјесецима пре него што доспију у јавне базе попут ХИБП-а. У том периоду, хакери користе украдене информације за фишинг кампање, крађу идентитета или неовлашћен приступ другим сервисима.
Због тога безбједносни експерти саветују редовну проверу налога и избјегавање коришћења исте лозинке на више мјеста. Свака слична комбинација повећава ризик да нападачи, једном када дођу до једне лозинке, лако приступе и осталим налозима корисника.
Провјера је једноставна: посјетите haveibeenpwned.com, унесите своју email адресу и сачекајте резултат. Ако систем прикаже упозорење, то значи да су ваши подаци дио познатог цурења и да би требало одмах промјенити лозинку. Препоручује се и активирање двофакторске аутентификације, што знатно отежава даљу злоупотребу налога.
ХИБП такође нуди могућност бесплатне регистрације како бисте добијали обавјештења сваки пут када се ваша адреса појави у новом инциденту. У времену у којем сајбер напади постају свакодневица, ова врста надзора више није луксуз, већ основна линија одбране.
