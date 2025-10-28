Кошарац: Идеја да Представнички дом бира преговарача са ЕУ - покушај прегласавања воље Срба

28.10.2025
Иницијатива да Представнички дом Парламентарне скупштине БиХ изабере главног преговарача са ЕУ није ништа друго до покушај политичког Сарајева да прегласа већинску вољу српског народа, сматра замјеник предсједавајуће Савјета министара Сташа Кошарац.
Кошарац напомиње да се, нажалост, опозиција у Републици Српској поново упецала у сарајевску замку, надајући се да ће ушићарити неку позицију.
Шири се снимак језиве несреће на мото трци - возач критично
"Ова иницијатива представља неуставан и незаконит покушај да се Представнички дом претвори у Парламентарну скупштину БиХ, да се игноришу уставне надлежности Дома народа, те да се, на силу и прегласавањем већине Срба, Представнички дом претвори у једино мјесто одлучивања", упозорио је Кошарац.
Према његовим ријечима, притом се руши досадашња пракса, супротно Споразуму о стабилизацији и придруживању и одузима се мандат Савјету министара.
"Пристајање српске мањине у Представничком дому Парламентарне скупштине БиХ на овакав сценарио заиста је погубно по Републику Српску. Јасно је да отужна опозиција покушава да се позиционира, али их реалност демантује на сваком могућем кораку. Овакви какви су, неће се позиционирати ни за 30 наредних година", наглашава Кошарац, који је и министар спољне трговине и економских односа у Савјету министара.
Лукашенко: Западни политичари воде своје земље ка изолацији
Он упозорава да опозиција у Републици Српској не би смјела ни по коју цијену да пристане на овај подмукли сарајевски игроказ.
"Ако то дозволе, направиће дугорочну штету и грешку коју ће Сарајево користити за своје унитаристичке побуде. Евидентна је намјера политичког Сарајева да намјерно гура институције Српске из процеса европских интеграција који припада свим нивоима власти, а посебно ентитетима који по својим уставним надлежностима треба да буду носиоци тог процеса", напомиње Кошарац.
Он поручује да, ако прегласају већински вољу српског народа приликом гласања у Представничком дому, нека онда и преузму одговорност за пропаст европског пута.
Додик са Лавровом: Остајемо на високом нивоу сарадње
"Нека буду одговорни за могућу одлуку да институције Републике Српске не пристану на реформе које би из Сарајева диктирали они који на хоће да изаберу главног преговарача прегласавањем већинске воље српског народа", наводи Кошарац у објави на "Инстаграму".
Кошарац је поручио да је Република Српска за ЕУ пут, али не по сарајевској замисли, него искључиво кроз договор два ентитета и три конститутивна народа, те поштовање уставних и дејтонских надлежности.
