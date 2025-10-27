Logo

НАТО: ИТПП не прејудицира било какву одлуку о чланству у овом савезу

Извор:

СРНА

27.10.2025

18:49

Коментари:

0
НАТО: ИТПП не прејудицира било какву одлуку о чланству у овом савезу

Одобрење Индивидуално прилагођеног партнерског програма за мир /ИТПП/ не прејудицира било какву одлуку о будућем чланству НАТО савезу, које остаје суверено право власти БиХ, речено је Срни у НАТО-у.

Такође, нагласили су, овај програм се не бави питањем "државне имовине", чиме су демантоване тврдње појединаца из опозиције да је усвајањем овог програма БиХ "направила корак ка чланству у НАТО-у".

Из НАТО савеза су навели да су 23. октобра ове године савезници НАТО-а и БиХ одобрили су први ИТПП за БиХ, у присуству замјеника министра иностраних послова у Савјету министара Јосипа Бркића и замјеника министра одбране Александра Гогановића.

- Програм ИТПП, уведен 2021. године, главни је инструмент који НАТО користи за усклађивање сарадње са партнерским земљама. Свака партнерска држава НАТО-а већ је прешла, или се очекује да пређе, на овај нови оквир сарадње - поручили су из сједишта НАТО-а у Бриселу за Срну, додавши да је Србија тренутно у процесу преласка на свој ИТПП.

Из НАТО су подсјетили на изјаву замјеника генералног секретара НАТО-а Радмиле Шекеринска да одобрење ИТПП-а "представља важну прекретницу у даљем развоју дугогодишњег партнерства".

- Појединачно прилагођени програм партнерства фокусира се на области у којима БиХ и НАТО препознају да њихова сарадња може донијети додатну вриједност и обострану корист, укључујући, на примјер, модернизацију Оружаних снага БиХ, образовање у области одбране, научну сарадњу и управљање катастрофама, да поменемо само неке; али и политички дијалог, како бисмо разговарали о будућем развоју наше сарадње - рекла је раније Шекеринска.

Према њеним ријечима, ИТПП је "конкретан доказ партнерства у корист свих који живе у БиХ и одражава широку и постојану посвећеност НАТО-а безбједности БиХ и регионалној стабилности".

