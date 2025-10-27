Којић: Нови доказ бахатости и неозбиљност Конаковића

Извор:
СРНА
27.10.2025
13:52
Судски налог да се министру иностраних послова у Савјету министара Елмедину Конаковићу заплијени имовина са затезном каматом, након што је због клевете осуђен на 3.000 КМ, показује његову бахатастост, као и неозбиљност и сваком озбиљном систему то би био повод за његову смјену, сматра посланик СНСД-а у Представничком дому парламента БиХ Милорад Којић.
- Конаковић се понаша као учесник неког ријалитија, а никако како мнистар иностраних послова. Од самог почетка његовог мандата стално су за њега везују неке афере - изјавио је Срни Којић.
У конкретном случаје гдје је Конаковић тужен за клевету његова бахатост иде до те мјере да није желио да плати оштећеној страни која је добила пресуду, па се морало ући у извршни поступак и заплијену дијела имовине за износ од 3.000 КМ.
- Он очигледно само са "Дином и Титом" жели да сноси одговорност, а све што се тиче спровођења правде и оно што је најважније говорење у јавности оног што је тачну, а што у конкретном случају није био случај, показује управо његову бахатост и безобразлук, те однос према служби и послу који обавља - рекао је Којић.
Којић је подвукао да би такав случај у озбиљним системима, какав БиХ није јер је ријеч о пропалој државној заједници, био одличан повод за његову смјену.
Општински суд у Сарајеву наложио је да се Конаковићу заплијени имовина са затезном каматом након што је због клевете осуђен на новчану казну од 3.000 КМ.
Овај суд 6. децембра 2019. године пресудио да је Конаковић починио клевету на штету Маје Хаџихалиловић због изјава од 20. септембра 2018. године које су се доводиле у везу са наводним нерегуларностима у изборном процесу.
Суд је досудио 3.000 КМ нематеријалне штете са затезном каматом од дана тужбе и трошкове поступка 1.060 КМ.
Тренутно на програму