Саша Ковачевић је "на превару" одвео Зорану у Грчку: Испливали сви детаљи просидбе

Курир

27.10.2025

13:37

Саша Ковачевић је "на превару" одвео Зорану у Грчку: Испливали сви детаљи просидбе
Фото: Printscreen/Youtube/Saša Kovačević

Саша Ковачевић вјерио је своју дјевојку Зорану Тасовац након 10 година љубави.

Након лијепих вести, испливали су и детаљи планирања овог романтичног догађаја који се догодио у Грчкој.

Пјевач је пажљиво испланирао путовање у Грчку. Заједно са братом Радетом Ковачевићем и његовом девојком Кристином, отпутовао је у Атину под изговором да раде на новим пјесмама у студију, преносе медији.

Како даље наводе, Зорани је речено да ће она и Кристина моћи да уживају у обиласку града док су они “у послу”, не слутећи да се иза свега крије пажљиво смишљено изненађење које је кулминирало емотивном просидбом у срцу Грчке.

У организацији цијелог изненађења помогао је један од музичара Антониса Ремоса, који живи у Атини и познаје многа романтична мјеста у граду. Захваљујући његовим сугестијама, Саша је успио да све испланира до најситнијег детаља и створи бајковиту атмосферу.

Čaj

Здравље

Још вечерас попијте чај од липе: Помаже у смиривању стреса и омогућава бољи сан

Саша Ковачевић и Зорана Тасовац сада су званично вјерени и ускоро упловљавају у брачне воде.

Саша није штедио за дијамантски прстен

"Саша и Зорана дуги низ година уживају у љубави и било је питање дана када ће се ово десити. Вјеренички прстен месец дана је стајао у џепу, а Саша га је платио скоро 10.000 евра. Зорана није ни слутила шта се спрема, у Атину су отпутовали под изговором да он мора да ради на новим пјесмама. У плану је велика свадба на којој ће, поред породице и пријатеља, бити и Салетове колеге са естраде. Требало би да буде око 500 званица. Зорана већ зна какву вјенчаницу жели, а онда на ред долази декорација, торта и све остало", каже извор близак пару.

Иако вјенчање тек слиједи, Зорана Тасовац и Саша Ковачевић годинама живе под истим кровом. Породично гнијездо свили су у луксузном дијелу града, а своју оазу средили су по посљедњој моди, пише Курир.

