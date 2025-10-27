Logo

Ана Николић јавно реаговала на невјероватан потез Златана Ибрахимовића

Извор:

Телеграф

27.10.2025

12:54

Ana Nikolić pjevačica
Фото: HYPE TV/YouTube

Вијест да је фудбалер Златан Ибрахимовић својој мами Јурки купио цркву за 9,24 милиона евра, изазвала је многе реакције.

Наиме, он је својим најближима преписао бројне некретнине, а мами је купио стан у Новаљи, нови луксузни апартман укњижен на његову сестру Санелу.

Међутим, вијест да је својој мами купио цркву је изазвала велику пажњу јавности, а на овај потез реаговала је и Ана Николић.

Ана се огласила путем Инстаграма и обратила се директно Ибрахимовићу.

"Ријетко ме...данас...у овом општем посрнућу свијета нешто помјери...", започела је.

"Не бих улазила у расправе...да ли је црква на продају... Није. Али, човјек је купио нешто што није на продају... својој мајци", била је ганута Ана.

Златан "вриједи" милионе

Прослављени фудбалер Златан Ибрахимовић је током дугогодишње каријере стекао огромно богатство.

Иначе, фудбалер сада ужива у богатству. Он је власник виле у Калифорнији вриједне чак 1,5 милиона евра.

Вила се налази на пространом имању са великим двориштем прекривеним зеленилом. На крају окућнице смјештен је базен неправилног облика, док се у близини налази и тениски терен. Иако унутрашњост виле није приказана, спољашњи изглед и локација јасно говоре о луксузу који ова некретнина пружа.

Ко је Ибрахимовићева мајка?

Златанова мајка је радила по 14 сати дневно да подигне својих петоро д‌јеце, а данас ужива у изобиљу захваљујући сину фудбалској легенди.

Његова мајка Јурка Гравић је из села Пркос крај Шкабрње у задарском залеђу.

О Јуркином животу за медије је говорио је њен брат Гојко Гравић који живи у Пркосу. Он је рекао како је Јурка отишла са 17 година да ради у Њемачку, гд‌је је упознала Анића из Крушева крај Задра. Њему је родила двије кћерке, Монику и Виолету, преноси Телеграф.

Кад се брак распао, удала се за кафанског певача Шефика Ибрахимовића, из Бијељине, званог Кинко. Њему је родила двоје д‌јеце, Златана који је постао фудбалска легенда и кћерку Санелу.

Када се Јуркин и Шефиков брак распао, живјели су тешко, а о тим тешким данима говорио је и сам Златан, који је у детињству био више гладан него сит, преноси портал "Imeprijal.net".

Ана Николић

Zlatan Ibrahimović

