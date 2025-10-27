Умро ''најљепши дјечак на свијету''

Screenshot / YouTube

Фото: Screenshot / YouTube

Фото: Screenshot / YouTube

Вијест о његовој смрти објавили су Кристиан Петри и Кристина Линдстром, аутори документарног филма "Најљепши дјечак на свијету" из 2021. године, који је приказивао његов живот и каријеру.

Андресен је преминуо у суботу, 25. октобра, а узрок смрти за сада није познат.

Љубав и секс Психолог открива како препознати да вас партнер заиста воли

Рођен у Стокхолму 1955. године, Андресен је рано искусио личну трагедију - мајку је изгубио када је имао свега десет година. Одгајала га је бака, која га је подстакла да се посвети глуми и манекенству, преноси "Информер".

Глумачку каријеру започео је врло млад, а са свега петнаест година добио је улогу која ће га заувијек обиљежити - улогу Таџија у Висконтијевом филму "Смрт у Венецији". Лик дјечака који постаје опсесија постаријег композитора Густава фон Ашенбаха (Дирк Богарде) донио му је свјетску славу и статус симбола неухватљиве лепоте.

На лондонској премијери 1971. године, Висконти га је представио као "најљепшег дјечака на свијету". Убрзо су потписали трогодишњи уговор, а млади глумац постао је сензација. Међутим, слава га је оптерећивала - како је касније говорио, осјећао је да је постао "изложено месо".

Посебно се сјећао вечери када га је Висконти одвео у геј бар, гдје су сви зурили у њега. Иако су га тада пратили бројни трачеви о сексуалности, Андресен је увијек негирао сличне наводе.

Свијет Ураган ''Мелиса'' ојачао до олује пете категорије

Ипак, након тог бурног периода, годину дана је провео у Паризу, уз подршку богатог бизнисмена. О тим данима ријетко је говорио. Касније је одбијао улоге у хомоеротским филмовима и посветио се музици.

Андресен је студирао музику у Стокхолму и снимио неколико поп пјесама које су постале популарне у Јапану, гдје је и "Смрт у Венецији" доживјела огроман успјех. Његов лик послужио је као инспирација многим ауторима анимеа и манге.

Иако је касније имао споредне филмске и телевизијске улоге - између осталог у серијама "Валандер“ и "Јордскот" - највише је волио свој педагошки рад. Студенти су га описивали као изузетног предавача и драгог ментора. Био је и члан музичке групе Свен Ерикс Денс Бенд, коју је напустио прије три године.

Приватни живот Бјорна Андресена био је далеко од гламура. Био је ожењен пјесникињом Сузаном Роман, с којом има једно дијете. Након развода, дијете је одрастало уз мајку, док је Андресен живио повучено. Његов стан, према наводима познаника, био је запуштен, а повремено су му помагали социјални радници и садашња партнерка.

Контроверзе га нису заобилазиле ни касније у животу. Када је феминисткиња Гермеин Грир 1983. године његову фотографију из "Смрти у Венецији“ ставила на насловницу књиге "Најљепши дјечак“, Андресен је био огорчен.

"Нико ме није питао за дозволу. Нисам желио да ме тај филм прати до смрти“, говорио је.

Република Српска Погледајте како изгледа најдужи тунел у региону пробијен према Невесињу

Ипак, издавач је имао сагласност фотографа Дејвида Бејлија, власника ауторских права.

Ма колико покушавао да побјегне од сјенке Таџија, она га никада није напустила. У хорор филму "Мидсомар“ (2019) појавио се у улози старца по имену Стан - у потресној сцени паганског ритуала у којем старији чланови заједнице скачу са стијене у смрт. Мало ко је тада препознао да је тај сједокоси, испијени човјек заправо некадашњи "најљепши дечак на свијету“.

Бјорн Андресен остаје упамћен као трагична фигура филмске историје - умјетник чији је младалачки лик постао легенда, а живот свједочанство о цијени ране славе.