Транспарент на концерту Дорис Драговић насмијао регион

26.10.2025

19:53

Транспарент на концерту Дорис Драговић насмијао регион
Фото: X/Printscreen

Окупљања грађана, попут концерата, често су одличан показатељ креативности људи, у шта су се увјерили и обожаваоци хрватске музичке диве Дорис Драговић, на њеном наступу у Макарској.

Драговићева је у петак, поводом Дана града, наступила на Качићевом тргу, а од снимака са концерта који су постали вирални посебну пажњу привукао је један на којем се види занимљив транспарент у публици.

Наиме, ријеч је о измијењеној верзији стиха из пјесме "Шаком о стол", те на транспаренту умјесто Да л' да ударим шаком о стол ја" стоји "Да л' да ударим шаком Толстоја".

Аутори транспарента насмијали су присутне, али и оне који су ову сцену вид‌јели на друштвеним мрежама.

