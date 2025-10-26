Logo

Оженио се МЦ Стојан

26.10.2025

19:23

Оженио се МЦ Стојан

Репер МЦ Стојан тајно се вјенчао са својом мистериозном изабраницом, а онда је на свом Интаграм профилу објавио фоткографије са грађанског вјенчања.

Иако је показао како своју изабраницу износи у наручју, репер је одлучио да њен идентитет сакрије стављајући јој стикер срца преко лица, преноси Гранд.

Судећи по објавама вјенчање је одржано у Бугарској, одакле је и његова супруга.

"Коначно и Стојке да стане на луди камен", поручио је он на свом Инстаграму.

