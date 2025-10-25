Жени се Бака Прасе

Извор:
Телеграф
25.10.2025
18:35
Коментари:0
Јутјубер Богдан Илић, познатији као Бака Прасе, огласио се из Италије и открио да он и његова дјевојка Милена Стаменковић планирају вјенчање.
Пар тренутно борави у Италији и готово свакодневно дијели тренутке са свог романтичног путовања.
Наука и технологија
Ако примјетите да рутер свијетли црвено поноћи, ево шта треба да урадите
Недавно је Бака Прасе подијелио заједничку фотографију са Миленом уз коментар:
- Планирамо вјенчање ЛОЛ - написао је јутјубер.
Милена је на романтичном излету чамцем по ријеци показала одважан стајлинг - гламурозну хаљину са изрезом скоро до пупка, што је шокирало многе пратиоце.
Наука и технологија
1 ч0
Друштво
1 ч0
Свијет
1 ч0
Србија
2 ч0
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму