Жени се Бака Прасе

Телеграф

25.10.2025

18:35

Јутјубер Богдан Илић, познатији као Бака Прасе, огласио се из Италије и открио да он и његова дјевојка Милена Стаменковић планирају вјенчање.

Пар тренутно борави у Италији и готово свакодневно дијели тренутке са свог романтичног путовања.

Недавно је Бака Прасе подијелио заједничку фотографију са Миленом уз коментар:

- Планирамо вјенчање ЛОЛ - написао је јутјубер.

Милена је на романтичном излету чамцем по ријеци показала одважан стајлинг - гламурозну хаљину са изрезом скоро до пупка, што је шокирало многе пратиоце.

Baka Prase

