Тужилаштво покренуло истрагу против Конаковића, полиција одузима документацију

По наредби Посебног одјељења за корупцију, организовани и међукантонални криминал Врховног суда Федерације БиХ Финансијска полиција одузела је привремено документацију из Владе КС и Скупштине КС због сумње да је Елмедин Конаковић, предсједник НиП-а, злоупотријебио положај док је обављао позиције предсједавајућег Скупштине и премијера КС, потврђено је из ПОСКОК-а за портал "Аваза".
Иначе, ПОСКОК је овај предмет преузело од Тужилаштва КС и привремено одузело документацију на три локације на подручју КС.
ПОСКОК провјерава наводе из пријава које су раније пристигле Тужилаштву КС.
Осим ранијих пријава за додјелу грантова док је био предсједавајући Скупштине КС, потврђено је да су провјере проширене везано за још неке активности док је био премијер Кантона. Активности су провођене крајем октобра и почетком новембра, потврђено је из ПОСКОК-а за "Аваз".
"Документација је изузета у оквиру поступања у кривичном предмету из надлежности овог Одјела, а односи се на наводну злоупотребу положаја и овлаштења Елмедина Конаковића у вријеме док је обављао функцију премијера Кантона Сарајево у периоду од 2015. до 2018. године, као и предсједавајућег Скупштине Кантона Сарајево од 2018. до 2020. године, те Адема Зоља који је функцију премијера Кантона Сарајево обављао у кратком периоду током 2018. Године", рекли су из ПОСКОК-а за "Аваз.
