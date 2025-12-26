Logo
Large banner

Тужилаштво покренуло истрагу против Конаковића, полиција одузима документацију

Извор:

Аваз

26.12.2025

17:32

Коментари:

0
Тужилаштво покренуло истрагу против Конаковића, полиција одузима документацију
Фото: Anadolu/Stipe Majic

По наредби Посебног одјељења за корупцију, организовани и међукантонални криминал Врховног суда Федерације БиХ Финансијска полиција одузела је привремено документацију из Владе КС и Скупштине КС због сумње да је Елмедин Конаковић, предсједник НиП-а, злоупотријебио положај док је обављао позиције предсједавајућег Скупштине и премијера КС, потврђено је из ПОСКОК-а за портал "Аваза".

Иначе, ПОСКОК је овај предмет преузело од Тужилаштва КС и привремено одузело документацију на три локације на подручју КС.

ПОСКОК провјерава наводе из пријава које су раније пристигле Тужилаштву КС.

Осим ранијих пријава за додјелу грантова док је био предсједавајући Скупштине КС, потврђено је да су провјере проширене везано за још неке активности док је био премијер Кантона. Активности су провођене крајем октобра и почетком новембра, потврђено је из ПОСКОК-а за "Аваз".

"Документација је изузета у оквиру поступања у кривичном предмету из надлежности овог Одјела, а односи се на наводну злоупотребу положаја и овлаштења Елмедина Конаковића у вријеме док је обављао функцију премијера Кантона Сарајево у периоду од 2015. до 2018. године, као и предсједавајућег Скупштине Кантона Сарајево од 2018. до 2020. године, те Адема Зоља који је функцију премијера Кантона Сарајево обављао у кратком периоду током 2018. Године", рекли су из ПОСКОК-а за "Аваз.

Подијели:

Таг:

Елмедин Конаковић

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Заплијењена имовина Ненада Нешића у Црној Гори

Регион

Заплијењена имовина Ненада Нешића у Црној Гори

3 ч

1
Извинио се због исмијавања српске породице која је за славу имала рибу и погачу, огласио се и европарламентарац

Друштво

Извинио се због исмијавања српске породице која је за славу имала рибу и погачу, огласио се и европарламентарац

4 ч

2
Конаковићева странка наставља да пуца, Карамехић-Абазовић прешла у НС

БиХ

Конаковићева странка наставља да пуца, Карамехић-Абазовић прешла у НС

4 д

0
Кошарац: Господо маните се "млаћења празне сламе"

Република Српска

Кошарац: Господо маните се "млаћења празне сламе"

5 д

2

Више из рубрике

Саобраћајна несрећа код ''Крамара''

Хроника

Саобраћајна несрећа код ''Крамара''

3 ч

0
Познати нови детаљи убиства: Пријетио обрачуном на друштвеним мрежама, па пронађен избоден

Хроника

Познати нови детаљи убиства: Пријетио обрачуном на друштвеним мрежама, па пронађен избоден

8 ч

0
Шојић замијенио затворску казну за новчану

Хроника

Шојић замијенио затворску казну за новчану

8 ч

0
Елвир Чустовић

Хроника

Пријетње тероризмом: Чустовић склопио споразум, па од њега одустао

9 ч

1
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

21

07

Борис брутално претучен испред кафића: Задобио тешке тјелесне повреде, нападачи на слободи

21

07

Додик: Нећемо се уморити и никада нећемо престати да помажено дјеци

21

01

Цвијановић: Поносна сам на све оно што смо урадили у протеклих 16 година

20

58

Вучевић: Србија донира милион евра за акцију "С љубављу храбрим срцима"

20

54

"С љубављу храбрим срцима": Број позван више од 47.000 пута

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner