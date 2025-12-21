Кошарац: Господо маните се "млаћења празне сламе"

Извор:
Замјеник предсједавајуће Савјета министара Сташа Кошарац истакао је да један број политичара из ФБиХ на важним функцијама на нивоу БиХ хистеричним нападима на званичнике Републике Српске покушава да прикрије свој нерад и то чине и у случају Трговске горе, те им поручио да не "млате празну сламу".
Кошарац је, одговарајући предсједавајућем Клуба посланика СДП БиХ у Представничком дому Парламентарне скупштине БиХ Саши Магазиновићу, рекао да је једна од првих иницијатива Милорада Додика као тадашњег српског члана Предсједништва БиХ било усвајање сета закључака Предсједништва БиХ на основу којих су надлежне институције обавезне на поступање у случају Трговске горе.
Он је нагласио да су ти закључци били основа за сва даља поступања.
"Упорно понављам да проблем изградње спорног одлагалишта на Трговској гори не смије бити предмет политизације и јефтиног популизма на унутрашњем плану", рекао је Кошарац.
Регион
Због Трговске горе примједбе упућене и Европској комисији
Нажалост, додао је, један број политичара из ФБиХ који обављају важне функције на нивоу институција БиХ покушава да тенденциозним и хистеричним нападима на званичнике Републике Српске прикрије свој нерад, умјесто да предузму конкретне кораке и допринесу борби за заштиту здравља 250.000 људи и животне средине.
"Јуче Конаковић, данас Магазиновић и тако у круг… Недопустиво је њихово политиканство и покушај да на приземан и баналан начин покушају прикупити покоји политички поен код свог све малобројнијег гласачког тијела", рекао је Кошарац.
Упитао је шта је урадио Магазиновићев страначки колега, актуелни бошњачки члан Предсједништва БиХ Денис Бећировић у вези са Трговском гором
"Чиме мјеримо његов допринос рјешавају овог проблема? Бећировић није урадио ништа. И што је још већи апсурд, Бећировићев непостојећи допринос већи је од доприноса Магазиновићевог коалиционог партнера Конаковића. Бећировић не ради ништа, за разлику од Конаковића, који саботира нашу борбу заташкавајући протестне ноте у МИП-у БиХ", каже Кошарац.
Нагласио је да је крајње вријеме да се уозбиље, ману "млаћења празне сламе и лажних оптужби на рачун Милорада Додика и Републике Српске".
"Ако не желите да дате конструктиван допринос борби против изградње одлагалишта на Трговској гори, барем заћутите и не трујте јавност обманама и манипулацијама", рекао је Кошарац та Срну.
Тренутно на програму