Додик: Српска у сљедећу годину улази с планом инвестиција од 4 милијарде КМ

Извор:

АТВ

21.12.2025

08:43

Коментари:

3
Додик: Српска у сљедећу годину улази с планом инвестиција од 4 милијарде КМ
Фото: АТВ

За СНСД су одбрана статуса Републике Српске и бољи живот за српски народ у центру свих политичких и економских активности, истакао је лидер СНСД-а Милорад Додик.

Додик је рекао да Република Српска у сљедећу годину улази стабилна с јасним планом и програмом инвестиција, које су веће од четири милијарде КМ.

Загађен ваздух у Бањалуци

Друштво

Људи ће бјежати из Бањалуке и Сарајева: Остварује ли се предвиђање из 2018?

У осврту на протеклу седмицу, Додик је на Иксу навео да је разговарао са руководством Градског одбора СНСД-а у Добоју, који је и на протеклим изборима показао колико народ вјерује у нашу политику.

Милорад Додик

Република Српска

Коментари (3)
