Додик: Српска у сљедећу годину улази с планом инвестиција од 4 милијарде КМ

За СНСД су одбрана статуса Републике Српске и бољи живот за српски народ у центру свих политичких и економских активности, истакао је лидер СНСД-а Милорад Додик.
Додик је рекао да Република Српска у сљедећу годину улази стабилна с јасним планом и програмом инвестиција, које су веће од четири милијарде КМ.
У осврту на протеклу седмицу, Додик је на Иксу навео да је разговарао са руководством Градског одбора СНСД-а у Добоју, који је и на протеклим изборима показао колико народ вјерује у нашу политику.
За СНСД су одбрана статуса Републике Српске и бољи живот за наш народ у центру свих политичких и економских активности. — Милорад Додик (@MiloradDodik) December 21, 2025
Република Српска у сљедећу годину улази стабилна с јасним планoм и програмом инвестиција, које су веће од четири милијарде КМ.
Тoком седмице разговарао сам… pic.twitter.com/GLEKf9N6pN
