Logo
Large banner

Десет мртвих у нападу на таверну: Нападачи отворили ватру на госте

Извор:

СРНА

21.12.2025

08:27

Коментари:

0
Десет мртвих у нападу на таверну: Нападачи отворили ватру на госте
Фото: Pexels

Наоружани нападачи убили су најмање 10 особа и још 10 ранили у насељу Бекерсдал код Јоханесбурга, саопштила је локална полиција.

Из полиције су саопштили да је око 12 непознатих осумњичених у два возила отворило ватру на госте таверне и наставило да пуца насумично док су бјежали са мјеста догађаја. Мотив напада није познат.

Nikola Jokić

Кошарка

Лоша партија Јокића: Србин ипак најбољи у катастрофи Денвера

Портпарол полиције Бренда Муридили рекла је да се напад догодио око 1.00 час иза поноћи у таверни и да се трага за починиоцима.

"Десет особа је погинуло. Немамо прецизне информације о њиховим идентитетима", рекла је Муридили.

Повријеђени су превезени у медицинске установе.

Бекерсдал је дио локалне општине Ранд Вест Сити, чија веб страница описује насеље као подручје које карактерише висока стопа незапослености и сиромаштва.

djetinjci

Друштво

Родитељи, вежите данас дјецу

Јужноафричка Република, највећа афричка економија, има једну од највећих стопа убистава на свијету, у просјеку око 60 дневно.

Подијели:

Тагови:

Пуцњава

Johanesburg

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Данас најкраћи дан у години: Када тачно почиње зима

Друштво

Данас најкраћи дан у години: Када тачно почиње зима

1 ч

0
Лавров о санкцијама Русији: За сваку акцију постоји реакција

Свијет

Лавров о санкцијама Русији: За сваку акцију постоји реакција

11 ч

0
Пилот, авион

Свијет

Пилот се закључао у пилотску кабину због неисплаћених зарада

12 ч

0
Хајнекен кажњен са 1,5 милиона евра

Економија

Хајнекен кажњен са 1,5 милиона евра

12 ч

0

Више из рубрике

Лавров о санкцијама Русији: За сваку акцију постоји реакција

Свијет

Лавров о санкцијама Русији: За сваку акцију постоји реакција

11 ч

0
Пилот, авион

Свијет

Пилот се закључао у пилотску кабину због неисплаћених зарада

12 ч

0
Орбан: Спријечена објава рата

Свијет

Орбан: Спријечена објава рата

12 ч

0
Тинејџер погинуо у експлозији пиротехнике, има повријеђених

Свијет

Тинејџер погинуо у експлозији пиротехнике, има повријеђених

13 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

09

50

Ни Бањалука ни Сарајево: Ово је данас град с најзагађенијим ваздухом

09

46

Тежак судар између Бањалуке и Приједора: Ватрогасци извлачили повријеђене

09

41

Фонд ПИО позвао осигуранике: Јавите се што прије

09

29

Пензије, плате, дјечији додаци: Велике промјене у Њемачкој од јануара

09

22

Бањалучанин ухапшен због сумње да је претукао суграђане палицом

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner