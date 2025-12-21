Десет мртвих у нападу на таверну: Нападачи отворили ватру на госте

Извор:
СРНА
21.12.2025
08:27
Коментари:0
Наоружани нападачи убили су најмање 10 особа и још 10 ранили у насељу Бекерсдал код Јоханесбурга, саопштила је локална полиција.
Из полиције су саопштили да је око 12 непознатих осумњичених у два возила отворило ватру на госте таверне и наставило да пуца насумично док су бјежали са мјеста догађаја. Мотив напада није познат.
Портпарол полиције Бренда Муридили рекла је да се напад догодио око 1.00 час иза поноћи у таверни и да се трага за починиоцима.
"Десет особа је погинуло. Немамо прецизне информације о њиховим идентитетима", рекла је Муридили.
Повријеђени су превезени у медицинске установе.
Бекерсдал је дио локалне општине Ранд Вест Сити, чија веб страница описује насеље као подручје које карактерише висока стопа незапослености и сиромаштва.
Јужноафричка Република, највећа афричка економија, има једну од највећих стопа убистава на свијету, у просјеку око 60 дневно.
