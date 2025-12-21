Logo
Данас најкраћи дан у години: Када тачно почиње зима

21.12.2025

08:05

Данас најкраћи дан у години: Када тачно почиње зима

Зима данас почиње на сјеверној Земљиној хемисфери, када ће уједно бити и најкраћи дан у години, саопштило је Астрономско друштво "Руђер Бошковић" из Београда.

Зима почиње у 16.03 часова, а у исто вријеме за становнике на јужној Земљиној полулопти почиње љето.

Након 21. децембра дани почињу да се продужавају.

Зима ће трајати до петка, 20. марта 2026. године /прољећна равнодневица/.

Укупно трајање ове астрономске зиме биће 88 дана, 23 сата и 42 минута.

zima

