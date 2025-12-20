Нада и Зоран у пуној кући дјеце са радошћу ишчекују празнике

Извор:
АТВ
20.12.2025
19:28
Коментари:0
Арсеније је најмлађи, Дајана најстарија. У овој породичној кући у Милићима одраста седморо браће и сестара Станишић. Њихови родитељи, Нада и Зоран, одувијек су маштали о томе да имају велику породицу. Та жеља им се и испунила.
"Ја сам одрасла у великој породици,нас је петоро, имам два брата и двије сестре. И онда сам навикла, увијек је била слога у породици, и жељела сам и ја тако велику породицу", рекла је за АТВ мајка седморо дјеце из Милића Нада Станишић.
Слога краси и Станишиће. А родитељима највише помаже најстарија кћерка Дајана. Она је пунољетна, ученик је Гимназије, а већ је одабрала и факултет који ће студирати.
"Педагошки, волим да радим са дјецом баш управо због овога. Помажем им око задаће, могу да помогнем овако у кући, око домаћинства, могу доста. Како је одрастати у кући пуној дјеце? Лијепо је", рекла је најстарија кћерка Наде и Зорана Данаја Станишић.
Тата Зоран поносан на своју дјецу. Седморо дјеце, много обавеза, али прије свега, много љубави. У овој кући није необично да се у истом дану пишу домаћи задаци из готово свих разреда.
"Тренуци су сви лијепи, од њиховог рођења па одрастања, први кораци, први ђачки дани, па сваког другог дјетета које долазило да крене у школу, па њихова основна школа завршетак, па средња сад, кћеркино пунољетство", признао је отац седморо дјеце из Милића Зоран Станишић.
А код Станишића се током цијеле године нађе разлог за славље. Рођендани, школске оцјене, завршени разреди – мали и велики успјеси. А најдражи су им празници - Божић и Нова година када је цијела породица на окупу, без журба и без обавеза. И тада су кажу најсрећнији окупљени једни уз друге.
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму