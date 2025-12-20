Спасилачки пас Киа постала лиценцирани потражни пас

Извор:
СРНА
20.12.2025
17:59
Спасилачки пас Киа бијељинске станице Горске службе спасавања /ГСС/ постала је први потражни пас у историји Републике Српске лиценциран по међународној ИРО/ФЦИ лиценци, чиме су значајно унапријеђени капацитети ове службе за потрагу и спасавање у различитим условима.
Тим ГСС у Бијељини, водич Ненад Јовановић и спасилачки пас Киа, успјешно су положили испите потрага у рушевинама и потрага на отвореном терену, према међународним ИРО/ФЦИ стандардима, саопштено је из из ГСС Бијељина.
"Овај резултат је плод дуготрајног рада, стручне подршке и снажног партнерства, због чега изражавамо искрену захвалност свима који су били дио овог процеса", навели су из ГСС.
Безрезервну захвалност упутили су инструкторима Дејану Шевковићу и Ивани Гајић, наводећи да њихово знање, искуство и посвећеност стоје иза сваког оствареног корака, као и одгајивачу белгијских овчара Славиши Вуковићу, који је Киу поклонио ГСС-у док је још била штене.
Из ГСС Бијељина су истакли да положени испити представљају темељ за даљи развој потпуно оперативног спасилачког тима, спремног за ангажман у реалним акцијама потраге и спасавања.
