Скоро цијела Србија под упозорењем због опасне појаве

Извор:

Агенције

20.12.2025

17:15

Коментари:

0
Скоро цијела Србија под упозорењем због опасне појаве
Фото: Tanjug/AP/Ariel Schalit

Републички хидрометеоролошки завод Србије (РХМЗ) за викенд и почетак седмице прогнозира суво и стабилно вријеме, али ће од данас бити хладније, док у другој половини седмице крећу и падавине.

Ујутро и прије подне на западу Војводине, западу и истоку Србије, као и по котлинама и долинама ријека магла и ниска облачност, која ће се понегде задржати током цијелог дана.

Mraz zima

Друштво

Какво нас вријеме чека у Новогодишњој ноћи?

У осталим крајевима ће бити претежно сунчано, нарочито на високим планинама.

Вјетар у већем дијелу слаб промјењив, у кошавском подручју слаб и умјерен, на југу Баната и у доњем Подунављу повремено и јак, јужни и југоисточни.

Најнижа температура од -3 до 5 степени Целзијусових, највиша од 5 до 10, у мјестима са дужим задржавањем магле хладније, око 2 степени.

Увече и током ноћи у већини крајева ниска облачност и магла.

Због магле је РХМЗ упалио аларм за скоро цијелу Србију Само је Банат у "зеленом". Ово упозорење важи за данас и сутра.

"Вријеме може бити опасно (потенцијално). Временске појаве које су прогнозиране нису неуобичајене, али је потребан опрез ако планирате активности које су изложене метеоролошком ризику. Треба наставити са информисањем о очекиваним метеоролошким условима. Не предузимајте непотребне ризике", наводи се у образложењу "жутог" аларма који је за оба дана викенда на снази.

Вријеме сљедеће недјеље

У недјељу и понедјељак у већем дијелу облачно и магловито, на истоку Србије понегдје са сипећом кишом, а у брдско-планинским предјелима југозападне и јужне Србије претежно сунчано.

Пиштољ

Хроника

Аутом покосио нападача и избјегао смрт: Испливали детаљи сачекуше у Земуну

У уторак магла и ниска облачност очекују се углавном у Тимочкој Крајини, на западу земље и по котлинама југозападне и јужне Србије.

У сриједу, 24. децембра, наоблачење с кишом захватиће ујутро југозападне, а затим и остале крајеве, на планинама ће краткотрајно падати и снијег, док ће од четвртка падавине бити рјеђа појава, а температура у мањем паду.

Сљедеће седмице у кошавском подручју дуваће умјерен и јак, а на југу Баната и у доњем Подунављу повремено олујни југоисточни вјетар.

Вријеме

magla

Временска прогноза

