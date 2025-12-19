Logo
Пијан возио 200 на сат!

19.12.2025

18:33

Полиција је данас зауставила пијаног возача "аудија" који се на дијелу пута Шабац–Лозница кретао брзином од 200 километара на сат, а ограничење је 100 километара на час.

Утврђено је да је возач био у стању тешке алкохолисаности, јер је управљао возилом са 1,41 промила алкохола у крви, саопштено је из Министарства унутрашњих послова Србије.

Возач је искључен из саобраћаја и задржан у службеним просторијама.

Против њега је поднесена прекршајна пријава због насилничке и вожње под дејством алкохола.

