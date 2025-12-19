Пијан возио 200 на сат!

19.12.2025
Полиција је данас зауставила пијаног возача "аудија" који се на дијелу пута Шабац–Лозница кретао брзином од 200 километара на сат, а ограничење је 100 километара на час.
Утврђено је да је возач био у стању тешке алкохолисаности, јер је управљао возилом са 1,41 промила алкохола у крви, саопштено је из Министарства унутрашњих послова Србије.
Возач је искључен из саобраћаја и задржан у службеним просторијама.
Против њега је поднесена прекршајна пријава због насилничке и вожње под дејством алкохола.
