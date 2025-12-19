Путин: Знамо шта се догађа са НИС-ом, надам се заједничком рјешењу

Извор:
СРНА
19.12.2025
12:22
Коментари:1
Предсједник Русије Владимир Путин изјавио је данас да зна шта се догађа са компанијом НИС и да се нада да ће се наћи заједничко рјешење.
- Знамо шта се догађа са компанијом НИС. Имамо међудржавни споразум и полазимо од тога да ће пријатељско српско руководство то имати у виду. Имамо представу у ком правцу желимо да заједно идемо даље. Радимо на томе и надам се да ћемо наћи потребно рјешење - рекао је руски предсједник.
Он је рекао и да се без обзира на спољашњу тежњу да се побољшају односи да се наставља санкциони притисак као начин показивања силе, преноси српски сервис Раша тудеј.
- Москва полази од тога да ће Београд испунити преузете обавезе и да ће Русија и Србија реализовати бројне друге заједничке пројекте - рекао је он на годишњој конференцији.
Најновије
Најчитаније
13
57
13
47
13
43
13
28
13
22
Тренутно на програму