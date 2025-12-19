Logo
Large banner

Путин: Знамо шта се догађа са НИС-ом, надам се заједничком рјешењу

Извор:

СРНА

19.12.2025

12:22

Коментари:

1
Путин: Знамо шта се догађа са НИС-ом, надам се заједничком рјешењу
Фото: АТВ

Предсједник Русије Владимир Путин изјавио је данас да зна шта се догађа са компанијом НИС и да се нада да ће се наћи заједничко рјешење.

- Знамо шта се догађа са компанијом НИС. Имамо међудржавни споразум и полазимо од тога да ће пријатељско српско руководство то имати у виду. Имамо представу у ком правцу желимо да заједно идемо даље. Радимо на томе и надам се да ћемо наћи потребно рјешење - рекао је руски предсједник.

Он је рекао и да се без обзира на спољашњу тежњу да се побољшају односи да се наставља санкциони притисак као начин показивања силе, преноси српски сервис Раша тудеј.

- Москва полази од тога да ће Београд испунити преузете обавезе и да ће Русија и Србија реализовати бројне друге заједничке пројекте - рекао је он на годишњој конференцији.

Подијели:

Таг:

Владимир Путин

Коментари (1)
Large banner

Прочитајте више

Путин о покушајима запљене руске имовине у ЕУ: Могуће су посљедице

Свијет

Путин о покушајима запљене руске имовине у ЕУ: Могуће су посљедице

2 ч

3
Одрадио је фантастичан посао за свој народ: Амерички новинар високо оцијенио заслуге Путина

Свијет

Одрадио је фантастичан посао за свој народ: Амерички новинар високо оцијенио заслуге Путина

3 ч

2
Почела годишња конференција Владимира Путина

Свијет

Почела годишња конференција Владимира Путина

3 ч

0
Владимир Путин путује у Америку

Свијет

Владимир Путин путује у Америку

17 ч

0

Више из рубрике

Због овога је ауто Милка Бјелице пропао кроз лифт: Ватрогасци преко крова извлачили дјецу

Србија

Због овога је ауто Милка Бјелице пропао кроз лифт: Ватрогасци преко крова извлачили дјецу

5 ч

0
Дјечак (14) осумњичен за покушај убиства у Србији

Србија

Дјечак (14) осумњичен за покушај убиства у Србији

1 д

0
Након Хрватске и Србија хитно повлачи храну за бебе

Србија

Након Хрватске и Србија хитно повлачи храну за бебе

1 д

0
Виктор Орбан и Роберт Фицо

Србија

Орбан и Фицо због Србије жестоко оплели по ЕУ

1 д

1
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

13

57

Супруг Луне Ђогани пријављен полицији: „Немају паметнија посла“

13

47

Хаос на лету из Шпаније: Покушали мртву жену да унесу у авион

13

43

На ВМА од данас забрањене посјете пацијентима

13

28

Додик: Представници СДС-а и ПДП-а у ЦИК-у потврдили да су жалбе неутемељене

13

22

Маја Маринковић остала без хонорара

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner