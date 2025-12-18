Након Хрватске и Србија хитно повлачи храну за бебе

18.12.2025
Министарство здравља Србије издало је налог да се са тржишта хитно повуче храна за одојчад "аптамил АР1", како би се провјерило присуство бактерије због које је овај производ повучен у Хрватској.
Министарство је издало овај хитан налог одмах по добијању информације да је са хрватског тржишта повучена храна за одојчад "аптамил АР1".
Овај производ биће хитно повучен са тржишта Србије, односно све што је још у промету, и од купаца и са лагера увозника и дистрибутера, како би се проверило присуство бактерије бацилус цереус.
У питању је производ од 400 грама, произвођача "Нутриција експорт БВ" из Холандије, за који је рок употребе 17. мај 2026. године, са идентификационим бројем 111444865.
Министарство здравља је утврдило да је овај производ, након провјере и анализе одобрене у Заводу за јавно здравље Суботица, у Србију био увезен 9. јануара.
Хрватска агенција за пољопривреду и храну јуче је објавила да је са тржишта повукла храну за бебе "аптамил АР1" због повећаног присуства бактерије бацилус цереус.
