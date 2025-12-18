Logo
Екстремистичке поруке стигле и у школе у ФБиХ

18.12.2025

13:37

Полиција аутомобил
Фото: АТВ БЛ

На мејл адресе основних и средњих школа у Тузланском кантону јутрос је упућена порука са садржајем у којем се, између осталог, пријети активирањем експлозивне направе. Извјесно, садржај с екстремистичком реториком је преведен са неког од страних језика, посредством неког од онлајн алата.

Припадници Управе полиције Министарства унутрашњих послова Тузланског кантона, од јутрос обављају контрадиверзионе прегледе просторија основних и средњих школа, а на чије e-mail адресе су упућене пријетње о наводно постављеним експлозивним направама.

Полиција на терену

Из Управе полиције МУП-а ТК су раније данас рекли да по пријавама поступају полицијски службеници надлежних полицијских управа/станица, као и службеници Сектора криминалистичке полиције те се подузимају све мјере и радње на расвјетљавању и идентификацији особа које су упутиле мејлове.

муп републике српске полиција српске полиција рс

Република Српска

Лажна узбуна: У овим школама се наставља настава

У истрази учествују и друге полицијске агенције, а надлежни су навели да су ученици евакуисани те да нема разлога за забринутост.

Јутрос стигле у школе у Српској

Рано јутрос су пријетеће поруке стигле у бројне основне и средње школе у Републици Српској због чега је отказана наставака. Полиција је вршила контрадиверзионе прегледе.

