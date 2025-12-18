Предложен притвор за директора и савјетницу из Дома пензионера Тузла

Извор:
АТВ
18.12.2025
11:50
Коментари:0
КТ Тузланског кантона поднијело је судији за претходни поступак Кантоналног суда у Тузли приједлог за одређивање притвора за Мирсада Бакаловића (49), бившег директора Дома пензионера Тузла, и Зинаиду Разић Халиловић (46), шефицу Одјељења за економске, финансијске, рачуноводствене и опште послове у Дому пензионера Тузла и чланицу Управног одбора.
Они се сумњиче да су, као саучесници, починили кривично дјело тешка кривична јдела против опште сигурности људи и имовине у вези са кривичним дјелом изазивања опште опасности, а Бакаловић за продужено кривично дјело злоупотребе положаја или овлашћења.
Подсјећања ради, осумњичени се терете да су у Јавној установи ''Дом за старије“ Тузла, у периоду од фебруара 2024. до 4. новембра 2025. године, свјесно пропустили да организују и спроведу прописане мјере заштите од пожара и опште безбједности за кориснике, иако су знали да се ради о објекту високог ризика класификованом у прву категорију ризика од пожара и да у њему бораве посебно рањиве категорије корисника (где је смјештено 180 старијих корисника, од којих је 110 тешко болесних, непокретних или инвалидних).
Градови и општине
Сви станови у објекту у центру града распродани и прије почетка градње
''Према досадашњим резултатима истраге, Бакаловић и Разић-Халиловић се сумњиче да нису обезбиједили прописан број медицинског, његоватељског и другог особља у ноћним смјенама у односу на број корисника, иако су били свјесни да такав број особља не може да обезбиједи ни минималне услове за општу безбједност корисника, као ни надзор и евакуацију, посебно у ванредним околностима као што је пожар'', саоштено је из КТ Тузла.
''Бакаловић се такође сумњичи да није спровео обавезне мјере безбједности у објекту, због чега није успостављен адекватан систем раног упозоравања и спречавања пожара, нису обезбијеђени технички услови за безбиједно уклањање дима и евакуацију корисника, није спроведено праћење поштовања забране коришћења електричних уређаја, нити је организовано уређење смјештаја корисника у складу са њиховом мобилношћу и здравственим стањем'', навели су.
Хроника
Драма у Тузли: Једна особа избодена ножем
У наредби о спровођењу истраге наведено је да су ови пропусти резултирали угрожавањем безбједности великог броја људи, а када је 4. новембра 2025. године избио пожар у соби једног од корисника, који се брзо почео ширити, изазвао је смрт великог броја корисника Дома пензионера Тузла, који због здравственог стања нису могли да се заштите или евакуишу, а повријеђено је више од 30 људи.
Мирсад Бакаловић се такође терети да је, као директор установе, искористио свој положај да закључи уговоре о раду и распореди два запослена на послове противпожарне заштите и ноћног рецепционера супротно законским условима, без прописаних стручних квалификација, чиме је додатно повриједио права корисника и запослених на безбједност и на заштиту живота и здравља.
Током досадашње истраге саслушан је велики број свједока, Тужилаштву су достављени налази и мишљења тима стручњака грађевинско-архитектонске струке и противпожарне заштите, а прегледани су и снимци заплијењеног видео-надзора.
Ради се о свеобухватној, обимној и сложеној истрази која ће се наставити у наредном периоду са циљем даљег утврђивања одговорности других особа у вези са овим трагичним пожаром, казали су у саопштењу.
Најновије
Најчитаније
13
53
13
49
13
48
13
39
13
37
Тренутно на програму