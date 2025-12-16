Ухапшена и савјетница директора из Дома пензионера у Тузли

Извор:
Полиција је ухапсила бившег директора Дома пензионера у Тузли Мирсада Бакаловића и његову савјетницу Зинаиду Халиловић Разић у оквиру истраге пожара у овој установи у којем је страдало 17 корисника.
Из Министарства унутрашњих послова Тузланског кантона саопштили су да су ухапшена лица из Тузле чији су иницијали иницијали М.Б. и З.Р.Х. која ће бити предата кантоналном Тужилаштву на даље поступање.
Истрага којом руководи КТ ТК је у току и више информација ће бити саопштено од стране надлежног Тужилаштва.
