Мушкарац (29) чије је тијело пронађено код Мостара био припадник Оружаних снага БиХ

Извор:

Аваз

15.12.2025

21:46

Полиција аутомобил
Фото: АТВ БЛ

Након обављеног увиђаја у селу Ђубрани на подручју Рашке Горе сјеверно од Мостара гдје је у аутомобилу пронађено беживотно тијело мушке особе, утврђено је да се ради о М. К. (29), рођеном у Новој Билој, иначе, припаднику Оружаних снага БиХ, потврђено је за "Аваз" из Тужилаштва Херцеговачко-неретванског кантона.

Потрага за несретним младићем је трајала, готово, од јучер од 11 сати када је с породицом остварио посљедњи контакт.

За сада све упућује на то да нема елемената који би указивали на постојање кривичног дјела, али су наложене све неопходне истражне радње.

Подсјетимо, полицији је у 17.40 сати пријављено да је у аутомобилу у селу Ђубрани пронађено беживотно тијело мушке особе.

Аутомобил је био паркиран на осами у близини капелице и мјесног гробља.

