Код Мостара пронађено тијело мушкарца

Извор:
Аваз
15.12.2025
21:17
Коментари:0
У селу Ђубрани на подручју Рашке Горе сјеверно од Мостара вечерас је пронађено беживотно тијело мушке особе.
Како је за "Аваз" потврдила Илијана Милош, портпаролка Управе полиције МУП-а Херцеговачко-неретванског кантона, након што је тијело уочено у аутомобилу, одмах је на лице мјеста уз полицијску патролу упућена екипа Хитне помоћи Мостар, чији је дежурни љекар само могао констатовати смрт.
О свему је обавијештен дежурни кантонални тужилац те је обављен увиђај, а подузете су све неопходне истражне радње.
