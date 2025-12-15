Logo
Large banner

Код Мостара пронађено тијело мушкарца

Извор:

Аваз

15.12.2025

21:17

Коментари:

0
Код Мостара пронађено тијело мушкарца
Фото: Принтскрин/Јутјуб

У селу Ђубрани на подручју Рашке Горе сјеверно од Мостара вечерас је пронађено беживотно тијело мушке особе.

Како је за "Аваз" потврдила Илијана Милош, портпаролка Управе полиције МУП-а Херцеговачко-неретванског кантона, након што је тијело уочено у аутомобилу, одмах је на лице мјеста уз полицијску патролу упућена екипа Хитне помоћи Мостар, чији је дежурни љекар само могао констатовати смрт.

Полиција Црна Гора

Регион

Држављанини Србије протјеран из Црне Горе због графита ''Црна Гора српска Спарта''

О свему је обавијештен дежурни кантонални тужилац те је обављен увиђај, а подузете су све неопходне истражне радње.

Подијели:

Тагови:

Мостар

пронађено тијело

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Москва ће узвратити на нове санкције ЕУ

Свијет

Москва ће узвратити на нове санкције ЕУ

1 ч

0
Радијатор гријање

Савјети

Обична алуминијска фолија ће смањити рачуне за гријање: Ево како да је користите

1 ч

0
Срђан Мазалица

Република Српска

Мазалица: Да ли ЦИК има већу обавезу према Шмиту, него према бирачима?

1 ч

0
Метак му је прошао кроз кроз потиљак и изашао кроз чело: Познато стање Србина

Свијет

Метак му је прошао кроз кроз потиљак и изашао кроз чело: Познато стање Србина

1 ч

0

Више из рубрике

Детаљи крвавог злочина у Лесковцу: Очевици открили шта је претходило убиству жене

Хроника

Детаљи крвавог злочина у Лесковцу: Очевици открили шта је претходило убиству жене

2 ч

0
Попили казну у сватовима: Дрифтовали у колони

Хроника

Попили казну у сватовима: Дрифтовали у колони

2 ч

0
Анис Калајџић

Хроника

Анису Калајџићу продужен притвор: Из пиштоља усмртио Алдину Јахић

2 ч

0
Укупно 63 године Раилићу и Миљатовићу за убиство Башића

Хроника

Укупно 63 године Раилићу и Миљатовићу за убиство Башића

3 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

22

36

Централне вијести, 15.12.2025.

22

34

ChatGPT само за одрасле: За мање од мјесец дана стиже нова функција

22

32

Умрла звијезда чувене серије

22

28

Наређена хитна евакуација становника због попуштања бране

22

26

Неочекивани "путник" примјећен како се шуња по кабини, авион хитно приземљен

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner