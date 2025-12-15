Држављанини Србије протјеран из Црне Горе због графита ''Црна Гора српска Спарта''

Извор:
Држављанин Србије П.М. кажњен је са 300 евра и протјеривањем са територије Црне Горе у трајању од годину након што је на Његушима написао графит "Црна Гора српска Спарта".
Казну је изрекао Суд за прекршаје у Подгорици, Одјељење на Цетињу, уз образложење да је П.М. извршио прекршај из Закона о јавном реду и миру.
"Окривљени је 14. децембра, у селу Његуши, на јавном мјесту, натписом вријеђао држављане Црне Горе, по основу националне припадности, на начин што је у тунелу, у којем су црвеним великим словима исписане ријечи `НЕК ЈЕ ВЈЕЧНА ЦРНА ГОРА`, спрејом црне боје исписао ријечи `ЦРНА ГОРА СРПСКА СПАРТА`, а потом и ознаку `4С`", наводи се у одлуци суда.
Рјешењем Суда за прекршаје држављанину Србије је, осим новчане казне, изречена и заштитна мјера – протјеривање странаца са територије Црне Горе у трајању од једне године.
