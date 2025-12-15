Logo
Large banner

Држављанини Србије протјеран из Црне Горе због графита ''Црна Гора српска Спарта''

Извор:

СРНА

15.12.2025

21:11

Коментари:

0
Држављанини Србије протјеран из Црне Горе због графита ''Црна Гора српска Спарта''

Држављанин Србије П.М. кажњен је са 300 евра и протјеривањем са територије Црне Горе у трајању од годину након што је на Његушима написао графит "Црна Гора српска Спарта".

Казну је изрекао Суд за прекршаје у Подгорици, Одјељење на Цетињу, уз образложење да је П.М. извршио прекршај из Закона о јавном реду и миру.

илу-москва-31102025

Свијет

Москва ће узвратити на нове санкције ЕУ

"Окривљени је 14. децембра, у селу Његуши, на јавном мјесту, натписом вријеђао држављане Црне Горе, по основу националне припадности, на начин што је у тунелу, у којем су црвеним великим словима исписане ријечи `НЕК ЈЕ ВЈЕЧНА ЦРНА ГОРА`, спрејом црне боје исписао ријечи `ЦРНА ГОРА СРПСКА СПАРТА`, а потом и ознаку `4С`", наводи се у одлуци суда.

Рјешењем Суда за прекршаје држављанину Србије је, осим новчане казне, изречена и заштитна мјера – протјеривање странаца са територије Црне Горе у трајању од једне године.

Подијели:

Тагови:

Црна Гора

grafiti

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Радијатор гријање

Савјети

Обична алуминијска фолија ће смањити рачуне за гријање: Ево како да је користите

1 ч

0
Срђан Мазалица

Република Српска

Мазалица: Да ли ЦИК има већу обавезу према Шмиту, него према бирачима?

1 ч

0
Метак му је прошао кроз кроз потиљак и изашао кроз чело: Познато стање Србина

Свијет

Метак му је прошао кроз кроз потиљак и изашао кроз чело: Познато стање Србина

1 ч

0
Снажан земљотрес погодио Русију

Свијет

Снажан земљотрес погодио Русију

1 ч

0

Више из рубрике

Хрватска и даље крши правила: Сабор усвојио закон о Трговској гори

Регион

Хрватска и даље крши правила: Сабор усвојио закон о Трговској гори

3 ч

1
Хрватски сабор изгласао Закон о изградњи центра на Трговској гори

Регион

Хрватски сабор изгласао Закон о изградњи центра на Трговској гори

9 ч

1
Објављено у каквом је стању обољели од губе у Хрватској

Регион

Објављено у каквом је стању обољели од губе у Хрватској

1 д

0
Ухапшен Албанац на граници: Биће изручен Грчкој због издржавања затворске казне силовања

Регион

Ухапшен Албанац на граници: Биће изручен Грчкој због издржавања затворске казне силовања

1 д

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

22

36

Централне вијести, 15.12.2025.

22

34

ChatGPT само за одрасле: За мање од мјесец дана стиже нова функција

22

32

Умрла звијезда чувене серије

22

28

Наређена хитна евакуација становника због попуштања бране

22

26

Неочекивани "путник" примјећен како се шуња по кабини, авион хитно приземљен

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner