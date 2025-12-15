Метак му је прошао кроз кроз потиљак и изашао кроз чело: Познато стање Србина

Извор:
15.12.2025
20:52
Држављанин Србије Г. Ш. (56), који је тешко рањен у крвавом обрачуну испред луксузног ноћног клуба у Дизелдорфу у ноћи између суботе и недјеље, налази се у тешком здравственом стању и због компликованих повреда које је задобио љекари не желе да дају никакве прогнозе.
"Човек је погођен са три хица у стомак, а док је падао на под, нападач је испалио још један хитац који му је прошао кроз потиљак и изашао кроз чело, што се у медицинској пракси сматра изузетно тешким и ретким повредама са неизвесним исходом. Љекари наводе да ће тек наредни дани показати размере последица које је ова брутална пуцњава оставила на његов организам", истиче извор Курира.
Према првим информацијама, уколико буде имао максималну срећу и ако не дође до додатних компликација, рањени Србин би могао да прође са мањим посљедицама.
Ипак, постоји и реална могућност да повреде оставе трајне посљедице, како физичке, тако и неуролошке.
"Он је само пуком срећом остао жив. Повриједе овакве врсте, нарочито комбинација прострелних рана стомака и главе, изузетно је опасна и љекари се ријетко срећу са ситуацијом да неко преживи такве повреде. Ово је била борба за сваки минут", наводи извор упознат са током лијечења.
Један од његових познаника истиче да је рањени Србин спортски тип и да сигурно због тога постоје већи изгледи да се његово тијело избори са низом операција које га чекају.
"Г. Ш. је цијели живот био спортски тип, тренирао је и то се на њему видело, ријеч је о громади од човјека, сав у мишићима, срце му је јако и зато вјероватно и постоје шансе да се извуче и поред таквих повреда", додаје саговорник.
Подсјетимо, до пуцњаве је дошло након жестоке свађе шефа обезбјеђења и младића (19) испред клуба у Дизелдорфу, након чега је деветнаестогодишњак позвао свог оца у ког је у тренутку расправе шеф обезбеђења пуцао. Испалио је прво три хица у стомак, а када се Србин окренуо леђима вјероватно покушавајући да се склони, пуцао му је и у главу отпозади.
Поред Србина, рањен је и мушкарац албанске националности који је био у друштву сина рањеног Србина.
Осумњичени је одмах ухапшен, док су рањени мушкарци хитно пребачени у болницу, гдје су подвргнути вишесатним операцијама.
Истрага о овом случају и даље је у току, пише Информер.
