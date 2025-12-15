Logo
Детаљи крвавог злочина у Лесковцу: Очевици открили шта је претходило убиству жене

Извор:

Курир

15.12.2025

20:36

Детаљи крвавог злочина у Лесковцу: Очевици открили шта је претходило убиству жене

Женска особа старости око 50 година убијена је вечерас на Булевару Николе Пашића у Лесковцу.

Према званичним информацијама, емотивни партнер је убио жену убодима оштрим предметом.

Лесковчанка која је жртву видjела прије крвавог пира описала је шта се догодило.

"Чула сам буку и свађу, када сам се окренула видјела сам пар који се расправља али нисам знала о чему је ријеч. Након тога жена је почела да трчи низ улицу, ја сам тада већ била далеко" каже Лесковчанка.

Хитна помоћ дошла је на лицу мјеста, али жртви није било спаса.

Како се незванично сазнаје жена је избодена а онда је покушала да се спаси тако што се бацила на аутомобил у покрету бежећи од гонитеља. Али већ је било касно. Издахнула је поред самог возила.

"Чула сам буку и свађу, када сам се окренула видела сам пар који се расправља али нисам знала о чему је ријеч. Након тога жена је почела да трчи низ улицу, ја сам тада већ била далеко", каже Лесковчанка која је жртву видела прије убиства.

Убица је након језивог злочина ухапшен, а приликом хапшења није пружао отпор.

Тренутно се утврђују околности убиства.

Случај води Више јавно тужилаштво у Лесковцу.

(Курир)

Leskovac

