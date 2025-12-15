Укупно 63 године Раилићу и Миљатовићу за убиство Башића

Аутор:Кристина Секерез
Суд БиХ осудио је Далибора Раилића званог Дуги на 29 година и Александра Миљатовића на 34 године затвора због убиства начелника Сектора криминалистичке полиције ПУ Приједор Раденка Башића који је убијен хицем у потиљак 21. марта 2022. године у Приједору.
Раилић је оглашен кривим за трговину дрогом, док је ослобођен оптужбе за организовани криминал и прање новца. означен је као налогодавац јер је понудио 50 хиљада евра Миљатовићу да убије Башића, зато што му је он представљао проблем у недозвољеном промету дроге.
"Оптужени Раилић, Далибор у циљу заштите континуираног и неометаног обављања криминалних активности у вези са препродајом опојне дроге подстрекао оптуженог Миљатовић, Александра на извршење кривичног дјела тешко убиство на штету начелника Сектора криминалистичке полиције ПУ Приједор Раденка Башића", истакао је предсједавајући Вијећа Мирослав Јањић.
Укупно 63 године за убиство Раденка Башића. Убијен је хицем у потиљак 21. марта 2022. године у Приједору, јер је радио свој посао. Далибор Раилић је налогодавац. Александар Миљатовић је директни извршилац убиства. За то му је понуђено 50 хиљада евра. То је прихватио и за извршење договореног преузео је капару од 5.000 евра. Након тога, Миљатовић је од почетка јануара прикупљао информације о животним навикама и кретањима Башића, тако што га је уходио и снимао камером.
"На путу ка радном мјесту Миљатовић је пратио и пришао иза леђа Башићу, код пјешачког моста преко канала који спаја блок зграда Ц и Г у насељу Пећани, и из непосредне близине с намјером лишења живота из пиштоља, калибра 7,65 мм, који је држао у ПВЦ кеси која служила за задржавање чауре, испалио један метак у потиљак Башића, од чега је преминуо на лицу мјеста", додао је Јањић.
Веома је битно да извршиоци и налогодавци ликвидације Башића добију максималну санкцију коју заслужују, категоричан је министар унутрашњих послова Српске.
"Не постоји казна која ће нам вратити у живот Раденка Башића, нити дати адекватну сатисфакцију за његово брутално убиство и губитак великог човјека, професионалца и полицајца и заштитника правде и закона у сваком смислу те ријечи", рекао је министар унутрашњих послова Републике Српске Жељко Будимир.
Пресуда је првостепена на коју је могуће уложити жалбу. Оптужница је подијељена у 14. тачака, а остале се односе на организовани криминал и трговину дрогом. Осим за тај злочин Раилић је проглашен кривим за трговину дрогом, док је ослобођен оптужбе за организовани криминал и прање новца.
Заједно с Раилићем, због трговине дрогом, осуђени су Мирјана Вујовић на казну затвора од три године и шест мјесеци и Жељко Симић на три године.
Горан Гвозден из Градишке је ослобођен свих оптужби за организовани криминал у вези са трговином дроге и прањем новца.
