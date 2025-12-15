Огласио се Суд БиХ након пресуде за убиство Раденка Башића

15.12.2025
17:01
Коментари:0
Суд БиХ је данас донио првостепену пресуду у предмету Далибор Раилић и др., којом су оптужени Далибор Раилић, Александар Миљатовић, Мирјана Вујовић и Жељко Симић оглашени кривим под различитим тачкама оптужнице, а између осталог, због убиства Раденка Башића, начелника Сектора криминалистичке полиције ПУ Приједор.
Како су објавили из Суда БиХ, оптужени Раилић је проглашен кривим због почињених кривичних дјела неовлаштена производња и промет опојних дрога из члана 207. КЗРС, неовлаштени промет опојним дрогама из члана 195. став 1. КЗБиХ, у вези са чланом 29. КЗБиХ, те кривично дјело тешко убиство из члана 125. став 2. у вези са ставом 1. тачка 2. КЗРС, те у вези са чланом 38. КЗРС, а све у вези са чланом 53. КЗБиХ.
Хроника
Пресуда за убиство Раденка Башића: Раилићу 29, Миљатовићу 34 године затвора!
"Оптужени Александар Миљатовић је осуђен због кривичног дјела тешко убиство из члана 125. став 2. у вези са ставом 1. тачка 2. КЗРС, док су оптужени Мирјана Вујовић и Жељко Симић проглашени кривим због кривичног дјела неовлаштени промет опојним дрогама из члана 195. став 1. КЗБиХ, у вези са чланом 29. КЗБиХ", додају из Суда БиХ.
Суд је оптуженим изрекао сљедеће казне:
Далибору Раилићу – јединствену казну затвора у трајању од 29 (двадесет девет) година, у коју казну се урачунава вријеме проведено у притвору и то од 23.3.2022. године па надаље;
Александру Миљатовићу – казну затвора у трајању од 34 (тридесет четири) године;
Мирјани Вујовић – казну затвора у трајању од три (3) године и шест (6) мјесеци,
Жељку Симићу – казну затвора у трајању од три (3) године.
"Оптужени Далибор Раилић, Мирјана Вујовић и Жељко Симић су оглашени кривим што су, иако свјесни да немају одобрење надлежног органа за продају, пренос, куповину, држање, превоз, слање, испоруку, увоз и извоз супстанци или препарата који су прописом проглашени опојним дрогама вршили неовлаштену међународну продају, пренос и ради даље продаје куповали, превозили и стављали у промет супстанце које су проглашене опојном дрогом, и то кокаин, а оптужени Далибор Раилић и канабис сатива Л", саопштено је из Суда БиХ.
Даље се наводи да је оптужени Далибор Раилић с циљем заштите континуираног и неометаног обављања криминалних активности у вези с препродајом опојне дроге, подстрекао оптуженог Александра Миљатовића на извршење кривичног дјела тешко убиство на штету начелника сектора Крим-полиције ПУ Приједор Раденка Башића, што је оптужени Александар Миљатовић из користољубља и учинио.
"И то на начин да је из непосредне близине, с намјером лишења живота, из пиштоља испалио један метак у потиљак Раденка Башића узрокујући му повреде, од којих је оштећени Раденко Башић преминуо на лицу мјеста", наводи се у саопштењу.
Додају да су насупрот наведеном, оптужени Далибор Раилић, Мирјана Вујовић и Гордан Гвозден, на основу члана 284. тачка ц) ЗКПБиХ, ослобођени од оптужбе да су, радњама описаним у ослобађајућем дијелу изреке пресуде починили кривична дјела и то: оптужени Далибор Раилић кривично дјело организовани криминал из члана 250. став 3. КЗБиХ, у вези са кривичним дјелом неовлаштени промет опојним дрогама из члана 195. став 1. КЗБиХ, те кривично дјело прање новца из члана 209. став 3. у вези са ставом 1. КЗБиХ, а све у вези са чланом 53. КЗБиХ, а оптужена Мирјана Вујовић и оптужени Гордан Гвозден починили кривично организовани криминал из члана 250. став 2. КЗБиХ, у вези с кривичним дјелом неовлаштени промет опојним дрогама из члана 195. став 1. КЗБиХ.
У истом предмету, Суд је донио рјешење којим је оптуженим Далибору Раилићу и Александру Миљатовићу продужен притвор, који по овом рјешењу може трајати најдуже још девет (9) мјесеци, односно до 15. септембра 2026. године или до нове одлуке Суда.
Напомињу да је Суд БиХ у наведеном предмету, одлучујући о меритуму, разматрао те донио одлуку о законитости и прихватљивости доказа прибављених путем енкриптираних комуникацијских апликација, конкретно апликације "Sky ecc", при чему је у односу на поједине тачке оптужбе изрекао ослобађајућу пресуду, будући да су се оне темељиле искључиво на "Sky" доказима, те нису били поткрепљени другим доказима.
Најновије
Најчитаније
19
39
19
39
19
29
19
23
19
22
Тренутно на програму