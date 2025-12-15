Logo
Упали у кућу, претукли жену, па тјерали супруга да јој сјече косу

Упали у кућу, претукли жену, па тјерали супруга да јој сјече косу
Припадници Министарства унутрашњих послова у Београду, тачније Полицијске станице Нови Београд, у ефикасној сарадњи са Полицијском станицом у Инђији, ухапсили су три лица због сумње да су извршила кривична дјела принуда и угрожавање сигурности.

По налогу Трећег основног јавног тужилаштва у Београду, ухапшени су Д. А. (41), М. М. (45) и Ј. А. (38).

Сумња се да су осумњичени 13. децембра, након поноћи, насилно ушли у породичну кућу тридесеттрогодишњег мушкарца и његове двадесетосмогодишње супруге на територији Новог Београда.

Током инцидента, супруга је задобила повреде након што су јој, како се сумња, задали више удараца рукама и ногама.

Посебно се истиче сумња да је Д. А., користећи пријетњу ножем, приморао оштећеног мушкарца да бонсеком исече косу својој супрузи.

Након извршених кривичних дела, осумњичени су се удаљили са лица мјеста путничким возилом у непознатом правцу.

Послије интензивне полицијске потраге, осумњичени су лоцирани и ухапшени на територији Инђије.

Приликом хапшења, код њих је пронађен арсенал предмета који су, како се сумња, били намијењени извршењу или су коришћени у извршењу наведених кривичних дјела. Одузети су:

  • срп
  • пајсер
  • ланац
  • лептир нож
  • бритвица
  • бонсек
  • селотејп трака

Осумњиченима је одређено задржавање до 48 часова, у ком року ће, уз подношење кривичне пријаве, бити спроведени и приведени надлежном тужилаштву на даље поступање.

