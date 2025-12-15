Logo
Конференција за новинаре Бојића, Ковачевића и Јеринића

15.12.2025

15:31

Конференција за новинаре Бојића, Ковачевића и Јеринића

Конференција за новинаре на којој ће се обратити потпредсједник СНСД-а Мирослав Бојић, портпарол ове странке Радован Ковачевић и члан Главног одбора СНСД-а Борис Јеринић, биће одржана данас у Бањалуци.

Из СНСД-а је најављено да ће ова конференција бити одржана од 17.00 часова у просторијама Главног одбора СНСД-а.

Сташа Кошарац

БиХ

Кошарац: Апсолутно недопустиво одлагалиште на Трговској гори

СНСД

Miroslav Bojić

Радован Ковачевић

Boris Jerinić

