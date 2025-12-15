Logo
Large banner

Како је СДС у Угљевику "потпуно убијеђен" да ће избори бити поновљени?

Извор:

СРНА

15.12.2025

12:31

Коментари:

0
Како је СДС у Угљевику "потпуно убијеђен" да ће избори бити поновљени?
Фото: АТВ

Општински одбор СДС-а Угљевик тврди да ће пријевремени избори за предсједника Републике Српске бити поновљени.

У саопштењу наводе да настављају снажну борбу против власти у Републици Српској која је, како кажу, започета "недвосмисленом побједом професора Бранка Блануше у Угљевику", а "потпуно су убијеђени да ће иста након поновљених избора бити потврђена и на нивоу Републике Српске".

Члан ЦИК-а Ирена Хаџиабдић рекла је у четвртак да у суботу, 13. децембра истиче рок за утврђивање резултата пријевремених избора, али да ће овај рок вјероватно бити пробијен због тога што налаз графолога не може бити урађен тако брзо.

- Радићемо у суботу, добити комплетан извјештај и на основу свих доказа видјети каква нам је даља динамика утврђивања неправилности и резултата - рекла је Хаџиабдићева, али од суботе нико из ЦИК-а се не оглашава, нити одговарају на телефонске позиве.

Подијели:

Тагови:

Ugljevik

Пријевремени избори 2025

izbori

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Бојић: Кривичне пријаве за чланове ЦИК-а који буду гласали за понављање избора

Република Српска

Бојић: Кривичне пријаве за чланове ЦИК-а који буду гласали за понављање избора

50 мин

3
Јеринић: Поднијећу кривичне пријаве против чланова ЦИК-а, нанијели су озбиљну штету Добоју

Градови и општине

Јеринић: Поднијећу кривичне пријаве против чланова ЦИК-а, нанијели су озбиљну штету Добоју

49 мин

0
Додик: Постојање ЦИК-а изгубило смисао

Република Српска

Додик: Постојање ЦИК-а изгубило смисао

4 ч

1
Кошарац: Необјављивањем изборног резултата ЦИК потврђује да је у рукама Шмита

Свијет

Кошарац: Необјављивањем изборног резултата ЦИК потврђује да је у рукама Шмита

1 д

4

Више из рубрике

Хуманитарни број 1411 позван до сада 8.262 пута

Република Српска

Хуманитарни број 1411 позван до сада 8.262 пута

25 мин

0
Мазалица: Бодирога лицемјерје да замијени познавањем чињеница

Република Српска

Мазалица: Бодирога лицемјерје да замијени познавањем чињеница

47 мин

0
Бојић: Кривичне пријаве за чланове ЦИК-а који буду гласали за понављање избора

Република Српска

Бојић: Кривичне пријаве за чланове ЦИК-а који буду гласали за понављање избора

50 мин

3
Појачано присуство полиције широм Српске, чека се пресуда за убиство Раденка Башића

Република Српска

Појачано присуство полиције широм Српске, чека се пресуда за убиство Раденка Башића

2 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

12

52

Комплетна трилогија "Господар прстенова" се враћа у биоскопе

12

43

Хрватски сабор изгласао Закон о изградњи центра на Трговској гори

12

40

Jош један херој у Сиднеју: Оставио трудну жену и кренуо ка нападачу, полиција га грешком упуцала

12

31

Како је СДС у Угљевику "потпуно убијеђен" да ће избори бити поновљени?

12

29

Хуманитарни број 1411 позван до сада 8.262 пута

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner