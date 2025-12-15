Како је СДС у Угљевику "потпуно убијеђен" да ће избори бити поновљени?

У саопштењу наводе да настављају снажну борбу против власти у Републици Српској која је, како кажу, започета "недвосмисленом побједом професора Бранка Блануше у Угљевику", а "потпуно су убијеђени да ће иста након поновљених избора бити потврђена и на нивоу Републике Српске".

Члан ЦИК-а Ирена Хаџиабдић рекла је у четвртак да у суботу, 13. децембра истиче рок за утврђивање резултата пријевремених избора, али да ће овај рок вјероватно бити пробијен због тога што налаз графолога не може бити урађен тако брзо.

- Радићемо у суботу, добити комплетан извјештај и на основу свих доказа видјети каква нам је даља динамика утврђивања неправилности и резултата - рекла је Хаџиабдићева, али од суботе нико из ЦИК-а се не оглашава, нити одговарају на телефонске позиве.