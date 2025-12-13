Кошарац: Необјављивањем изборног резултата ЦИК потврђује да је у рукама Шмита

13.12.2025
20:51
Коментари:3
Необјављивањем изборног резултата у законском року и побједе Синише Карана, ЦИК БиХ потврђује да је у рукама Кристијана Шмита и да Сарајево жели да бира, истакао је замјеник предсједавајуће Савјета министара Сташа Кошарац.
"Неће то тако моћи", поручио је Кошарац у објави на друштвеној мрежи Икс.
Neobjavljivanjem izbornog rezultata u zakonskom roku i pobjede Siniše Karana, CIK BiH potvrđuje da je u rukama Šmita i da Sarajevo želi da bira. Neće to tako moći!— Staša Košarac (@StasaKosarac) December 13, 2025
