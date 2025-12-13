Logo
Кошарац: Необјављивањем изборног резултата ЦИК потврђује да је у рукама Шмита

13.12.2025

20:51

Кошарац: Необјављивањем изборног резултата ЦИК потврђује да је у рукама Шмита
Фото: Срна

Необјављивањем изборног резултата у законском року и побједе Синише Карана, ЦИК БиХ потврђује да је у рукама Кристијана Шмита и да Сарајево жели да бира, истакао је замјеник предсједавајуће Савјета министара Сташа Кошарац.

"Неће то тако моћи", поручио је Кошарац у објави на друштвеној мрежи Икс.

Сташа Кошарац

Коментари (3)
