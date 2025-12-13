Logo
Лукашенко помиловао 123 затвореника у замјену за укидање америчких санкција

Извор:

СРНА

13.12.2025

19:46

Лукашенко помиловао 123 затвореника у замјену за укидање америчких санкција
Фото: Танјуг/АП

Бјелоруски предсједник Александар Лукашенко помиловао је 123 затвореника у замјену за укидање америчких санкција на бјелоруски калијум, саопштено је из његове администрације.

Помиловани су из различитих земаља осуђени због злочина, укључујући шпијунажу, тероризам и екстремизам, наведено је у саопштењу објављеном на "Телеграму".

Међу помилованима је и нобеловац Алес Бјаљацки.

Он је био осуђен на 10 година због шверца и финансирања активности које грубо нарушавају јавни ред.

Бјаљацки је био један од три добитника Нобелове награде за мир 2022, а ухапшен је 2021. послије масовних протеста изазваних, како бјелоруска опозиција тврди, крађом на предсједничким изборима.

20

21

Фицо: Србија боље припремљена од Украјине за чланство у ЕУ

20

10

Велика туча у Елити: Побили се Анели и Лука

19

58

Суђење Брајану Волшу у завршници: Пред поротом три опције

19

50

Преминуо Бора Мерцедес

19

46

Лукашенко помиловао 123 затвореника у замјену за укидање америчких санкција

