Лукашенко помиловао 123 затвореника у замјену за укидање америчких санкција

Извор:
СРНА
13.12.2025
19:46
Бјелоруски предсједник Александар Лукашенко помиловао је 123 затвореника у замјену за укидање америчких санкција на бјелоруски калијум, саопштено је из његове администрације.
Помиловани су из различитих земаља осуђени због злочина, укључујући шпијунажу, тероризам и екстремизам, наведено је у саопштењу објављеном на "Телеграму".
Међу помилованима је и нобеловац Алес Бјаљацки.
Он је био осуђен на 10 година због шверца и финансирања активности које грубо нарушавају јавни ред.
Бјаљацки је био један од три добитника Нобелове награде за мир 2022, а ухапшен је 2021. послије масовних протеста изазваних, како бјелоруска опозиција тврди, крађом на предсједничким изборима.
