Logo
Large banner

За Путина стигло више од 1,1 милион питања

Извор:

СРНА

13.12.2025

18:13

Коментари:

0
За Путина стигло више од 1,1 милион питања
Фото: Танјуг/АП

Више од 1,1 милион питања примљено је прије "директне телефонске линије" са руским предсједником Владимиром Путином заказане за 19. децембар, саопштено је из Кремља.

Телефонска линија је до данас у подне примила 459.000 позива, а 251.000 питања је примљено путем "МАX" месинџера, 176.000 СМС порука и 136.000 захтјева путем друштвених мрежа.

Поред тога, 40.000 питања је примљено путем веб странице, 32.000 као ММС поруке и 14.000 питања путем апликације.

Емисија "Резултати године са Владимиром Путином" биће емитована 19. децембра у 12.00 часова по московском времену /10.00 часова по средњеевропском времену/.

Прикупљање питања за програм почело је 4. децембра и трајаће до краја програма.

Овај догађај пружа Русима могућност да непосредно упуте питања свом предсједнику, а оно што га издваја јесте да ниједан други свјетски лидер не нуди тако директну комуникацију са грађанима.

Из Кремља је раније саопштено да ће Путин 19. децембра сумирати резултате године.

Подијели:

Тагови:

Владимир Путин

Русија

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Састанак Владимира Путина и Реџепа Тајипа Ердогана

Свијет

Ердоган након састанка са Путином: Мир није далеко

8 ч

0
Трамп појачава притисак на Зеленског: Дао му рок?

Свијет

Трамп појачава притисак на Зеленског: Дао му рок?

8 ч

0
Премијеру "пукао филм" чекајући Путина, па му упао на састанак: Порука Пакистану?

Свијет

Премијеру "пукао филм" чекајући Путина, па му упао на састанак: Порука Пакистану?

1 д

0
Путин и Ердоган упозорили: Запљена руских актива сломила би међународни финансијски систем

Свијет

Путин и Ердоган упозорили: Запљена руских актива сломила би међународни финансијски систем

1 д

0

Више из рубрике

Орбан: Брисел жели промјену власти у Мађарској због мигрантске политике

Свијет

Орбан: Брисел жели промјену власти у Мађарској због мигрантске политике

2 ч

0
Експлозија у кући у Хејворду, шесторо повријеђено

Свијет

Експлозија у кући у Хејворду, шесторо повријеђено

2 ч

0
Драма у Њемачкој: Мушкарац ножем повриједио жену и њено четворо дјеце

Свијет

Драма у Њемачкој: Мушкарац ножем повриједио жену и њено четворо дјеце

3 ч

0
Захарова: Нека ЕУ изађе из УН ако јој сметају Руси

Свијет

Захарова: Нека ЕУ изађе из УН ако јој сметају Руси

4 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

20

21

Фицо: Србија боље припремљена од Украјине за чланство у ЕУ

20

10

Велика туча у Елити: Побили се Анели и Лука

19

58

Суђење Брајану Волшу у завршници: Пред поротом три опције

19

50

Преминуо Бора Мерцедес

19

46

Лукашенко помиловао 123 затвореника у замјену за укидање америчких санкција

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner