За Путина стигло више од 1,1 милион питања

Извор:
СРНА
13.12.2025
18:13
Коментари:0
Више од 1,1 милион питања примљено је прије "директне телефонске линије" са руским предсједником Владимиром Путином заказане за 19. децембар, саопштено је из Кремља.
Телефонска линија је до данас у подне примила 459.000 позива, а 251.000 питања је примљено путем "МАX" месинџера, 176.000 СМС порука и 136.000 захтјева путем друштвених мрежа.
Поред тога, 40.000 питања је примљено путем веб странице, 32.000 као ММС поруке и 14.000 питања путем апликације.
Емисија "Резултати године са Владимиром Путином" биће емитована 19. децембра у 12.00 часова по московском времену /10.00 часова по средњеевропском времену/.
Прикупљање питања за програм почело је 4. децембра и трајаће до краја програма.
Овај догађај пружа Русима могућност да непосредно упуте питања свом предсједнику, а оно што га издваја јесте да ниједан други свјетски лидер не нуди тако директну комуникацију са грађанима.
Из Кремља је раније саопштено да ће Путин 19. децембра сумирати резултате године.
Свијет
8 ч0
Свијет
8 ч0
Свијет
1 д0
Свијет
1 д0
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму