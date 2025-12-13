Logo
Експлозија у кући у Хејворду, шесторо повријеђено

13.12.2025

17:52

Фото: Printscreen/Youtube/Guardian news

Надзорне камере забиљежиле су тренутак масивне експлозије која је у четвртак потресла град Хејвард у Калифорнији, остављајући иза себе рушевине и најмање шест повријеђених особа.

Вјерује се да је узрок несреће оштећени подземни плиновод, пренијели су амерички медији позивајући се на информације из компаније Пацифиц Гас and Елецтриц.

Видео снимак са камере на улазним вратима (doorbell цамера) једне од оближњих кућа ухватио је тренутак катастрофе. На снимку се прво види засљепљујући бијели бљесак, након којег слиједи силовита детонација.

Неколико тренутака касније, види се густ дим који куља из мјеста експлозије, док се у позадини чују сирене хитних служби и панични узвици: “Морате изаћи из куће”.

Ватрогасна служба округа Аламеда саопштила је да су примили позив и упутили екипе на терен у 09:38 сати по локалном времену. Доласком на мјесто несреће, ватрогасци су затекли призоре потпуног уништења.

Званичници су потврдили да су у експлозији уништена три објекта – двије стамбене куће и један објекат који је служио као радионица. Ватрогасци су претраживали угљенисане остатке објеката како би били сигурни да нема заробљених жртава.

Свих шест особа које су повријеђене у овом инциденту превезено је у оближње болнице.

