Logo
Large banner

Историјски корак у Аустрији: Отворен тунел дуг 33 km за бржу конекцију са Јадраном

13.12.2025

15:52

Коментари:

0
Отварање тунела Коралм у Аустрији
Фото: Printscreen/Youtube

У Аустрији је данас, 13. децембра отворен нови жељезнички тунел Коралм дужине 33 километра који спаја Грац и Клагенфурт, кроз који ће се возови кретати брзином до 250 километара на сат, пренијели су локални медији.

Отварањем тунела Коралм који је пробијен испод планинског масива Корал на југу Аустрије у Штајерској и Корушкој, скраћује се вријеме путовања између Граца и Клагенфурта на 39 минута, преноси Тан‌југ.

Бројни државни званичници присуствовали су првој вожњи кроз тунел Коралм, укључујући аустријског предсједника Александра ван дер Белена, канцелара Кристијана Штокера и вицеканцелара Андреаса Баблера.

ratni brod amerika

Свијет

САД извршиле упад на кинески брод на рути за Иран?

Воз је данас кренуо из Граца у 11 часова и стигао у Клагенфурт у 11.38, али редовни саобраћај почеће у нед‌јељу и за ту прилику је већ резервисано више 5.500 карата.

Историјски корак

"За жељезничку компанију ÖBB ово је историјски корак који као никада до сада повезује Штајерску и Корушку", изјавио је извршни директор те компаније Андреас Мате.

Пројекат модернизације цијеле жељезничке линије, изградње новог чворишта Вестштајермарк и надоградње главних регионалних станица покренут је 1995. године.

Тај пројекат има међународни значај јер ће убрзати везе са Трстом и Венецијом за више од два сата и директно ће користити луци Трст.

Према аустријским властима, тунел Коралм ствара нову, бржу и стратешки значајну конекцију са Јадранским приморјем.

Подијели:

Тагови:

Аустрија

Грац

Тунел

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Без ватромета и пиротехнике за Нову годину у Бањалуци

Бања Лука

Без ватромета и пиротехнике за Нову годину у Бањалуци

1 ч

1
Огласио се Станивуковић поводом загађености ваздуха у Бањалуци

Бања Лука

Огласио се Станивуковић поводом загађености ваздуха у Бањалуци

1 ч

1
САД извршиле упад на кинески брод на рути за Иран?

Свијет

САД извршиле упад на кинески брод на рути за Иран?

1 ч

0
Шпански El Confidencial: Ко је Принц Филип Карађорђевић - кумче краљице Софије кога поједини желе као новог краља Србије

Србија

Шпански El Confidencial: Ко је Принц Филип Карађорђевић - кумче краљице Софије кога поједини желе као новог краља Србије

1 ч

0

Више из рубрике

САД извршиле упад на кинески брод на рути за Иран?

Свијет

САД извршиле упад на кинески брод на рути за Иран?

1 ч

0
Хеликоптер

Свијет

Криминална мрежа користила хеликоптере за шверц хашиша

2 ч

0
Мис Финске изазвала буру на мрежама: Због расизма јој се одузима титула

Свијет

Мис Финске изазвала буру на мрежама: Због расизма јој се одузима титула

2 ч

0
Америка укида санкције на извоз бјелоруског калијума

Свијет

Америка укида санкције на извоз бјелоруског калијума

3 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

17

08

Полиција пронашла скоро 4 килограма марихуане, хапшење у Шамцу

17

03

Гушење у популизму: Станивуковићева борба у бањалучкој магли

16

38

Бобан Марјановић поново дебитовао у АБА лиги: Није се добро провео

16

04

Преко ноћи потонуо јефтини трговачки ланац који послује у региону

16

00

Захарова: Нека ЕУ изађе из УН ако јој сметају Руси

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner