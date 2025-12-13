Историјски корак у Аустрији: Отворен тунел дуг 33 km за бржу конекцију са Јадраном

13.12.2025
15:52
Коментари:0
У Аустрији је данас, 13. децембра отворен нови жељезнички тунел Коралм дужине 33 километра који спаја Грац и Клагенфурт, кроз који ће се возови кретати брзином до 250 километара на сат, пренијели су локални медији.
Отварањем тунела Коралм који је пробијен испод планинског масива Корал на југу Аустрије у Штајерској и Корушкој, скраћује се вријеме путовања између Граца и Клагенфурта на 39 минута, преноси Танјуг.
Бројни државни званичници присуствовали су првој вожњи кроз тунел Коралм, укључујући аустријског предсједника Александра ван дер Белена, канцелара Кристијана Штокера и вицеканцелара Андреаса Баблера.
Воз је данас кренуо из Граца у 11 часова и стигао у Клагенфурт у 11.38, али редовни саобраћај почеће у недјељу и за ту прилику је већ резервисано више 5.500 карата.
"За жељезничку компанију ÖBB ово је историјски корак који као никада до сада повезује Штајерску и Корушку", изјавио је извршни директор те компаније Андреас Мате.
Пројекат модернизације цијеле жељезничке линије, изградње новог чворишта Вестштајермарк и надоградње главних регионалних станица покренут је 1995. године.
Тај пројекат има међународни значај јер ће убрзати везе са Трстом и Венецијом за више од два сата и директно ће користити луци Трст.
Према аустријским властима, тунел Коралм ствара нову, бржу и стратешки значајну конекцију са Јадранским приморјем.
