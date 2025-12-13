Огласио се Станивуковић поводом загађености ваздуха у Бањалуци

Извор:
Када је ријеч о најважнијој теми, не само у нашем граду, већ и у цијелој земљи – квалитету ваздуха, желим јасно да кажем: чујемо вашу забринутост, видимо и разумијемо свако ваше питање, критику и сугестију, поручио је градоначелник Бањалуке Драшко Станивуковић.
Истиче да сваки добронамјеран приједлог, без обзира са које стране долази, не доживљавамо као политичко питање, већ као заједничку бригу, јер сви удишемо исти ваздух.
-Данима уназад, у Градској управи одржавамо интензивне састанке са стручњацима из ове области. Озбиљност ситуације нас обавезује да предузмемо нови, одлучнији сет мјера, које до сада нисмо имали – навео је градоначелник.
Станивуковић је предложио је да филтери на димњацима свих индивидуалних и колективних ложишта постану обавезни.
Он је навео да ће, након утврђивања коначне цијене, бити размотрена могућност субвенционисања ових филтера.
Према његовим ријечима, ова мјера је неопходна како би се директно смањиле емисије из индивидуалних ложишта, која током зиме највише утичу на загађење.
Станивуковић је додао да током новогодишњих празника неће бити дозвољена употреба пиротехнике и ватромета, јер доказано нарушавају квалитет ваздуха. Он је апеловао на суграђане да и сами одустану од употребе ватромета.
Према његовим најавама, у плану је увођење електричних аутобуса и повећање субвенција за јавни превоз, како би се смањио број аутомобила у саобраћају.
Такође, Станивуковић је најавио пооштравање техничких прегледа моторних возила.
Он је навео да ће, уз строже контроле емитера гасова, бити појачане инспекције свих потенцијалних загађивача, без изузетака. Такође, настављаће се изградња зелених баријера и дрвореда, као и ширење система даљинског гријања.
- Овај сет мјера предложићемо на посебној сједници Скупштине Града, која мора бити заказана по хитном поступку. Желим јасно да нагласим: ни у претходним годинама нисмо сједили скрштених руку. Град Бања Лука је континуирано спроводио мјере које доприносе чистијем ваздуху – од садње хиљада стабала, формирања зелених баријера и нових дрвореда, до промоције електричних бицикала, тротинета и јавног превоза, као и изградње нових паркова, бициклистичких стаза и унапређења урбане мобилности – истакао је Станивуковић.
Напомиње да осим географског положаја Бањалуке и котлине у којој се налази, један од највећих проблема настао је након изградње хидроцентрале у Бочцу, када је нарушено природно струјање ваздуха.
-Ипак, то не може и не смије бити изговор да не дјелујемо. Морамо тражити конкретна рјешења која имају само један циљ – чист ваздух – поручио је градоначелник.
Како је нагласио – Бањалука је спремна да, уз јасну вољу на републичком нивоу и у сарадњи са надлежним институцијама, ради на системским и дугорочним рјешењима.
- Чист ваздух није питање политике, већ питање здравља. Бањалука мора и може бити град у којем се дише пуним плућима – не само због нас данас, већ и због генерација које долазе – закључио је Станивуковић.
